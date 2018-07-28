Экономика

ООН столкнулась с финансовыми проблемами из-за задержек с членскими взносами

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Более 80 стран-членов ООН, в том числе США, задерживают выплату членских взносов в регулярный бюджет, что ставит Всемирную организацию в непростое финансовое положение. Как сообщает центр новостей ООН, свои взносы в регулярный бюджет ООН на 2018 год в полном объеме уплатили 112 государств-членов на общую сумму почти в $1,5 млрд.

Отмечается, что в списке должников находится 81 страна, среди них - Белоруссия, Египет, Иран, Таджикистан, Саудовская Аравия и США.

По данным центра новостей, в общей сложности они не доплатили около $810 млн.

"В ООН с пониманием относятся к тому, что в странах-членах разные бюджетные циклы. Однако ООН никогда ранее не сталкивалась с подобной тяжелой ситуацией с финансированием на столь раннем этапе календарного года", - говорится в сообщении.

Размер взноса каждой страны в регулярный бюджет Организации исчисляется в процентах от общих расходов ООН. Шкалу взносов каждые три года определяет Генассамблея ООН, в основу данной шкалы положен принцип платежеспособности государств. Согласно действующей шкале, США оплачивают 22% регулярного бюджета ООН, Япония - почти 10%, Германия - чуть более 7% процентов, Китай - 7,9%, Россия - 3,088%.

Центр новостей напоминает, что США выплачивают свой взнос, как правило, только в октябре - ноябре.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ООН

Новости по теме

Экономика
МТС подала иск к Туркмении из-за потери бизнеса за $750 млнМТС подала иск к Туркмении из-за потери бизнеса за $750 млн
Российский оператор сотовой связи утверждает, что вынужденно приостановил деятельность в этой странеПодробнее
 ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%
Банк России также сохранил прогноз инфляции на 2018 год на уровне 3,5-4%Подробнее
 Amazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 разAmazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 раз
Показатель превысил $2 млрд - впервые в истории компанииПодробнее
 Капитализация Facebook за один день упала на рекордные для рынка США $120 млрдКапитализация Facebook за один день упала на рекордные для рынка США $120 млрд
Это произошло на фоне отчета о предстоящем замедлении темпов роста выручки и росте регулятивного давленияПодробнее
AliExpress начнет продавать в России крупную бытовую техникуAliExpress начнет продавать в России крупную бытовую технику
Для москвичей и жителей еще 22 крупных городов доставка будет бесплатнойПодробнее
 Трамп выразил готовность отказаться от пошлин на товары стран ЕС на взаимной основеТрамп выразил готовность отказаться от пошлин на товары стран ЕС на взаимной основе
Президент США считает, что Евросоюз не будет готов к такой сделкеПодробнее
 На третью полосу "Шереметьево" выделят почти миллиард рублейНа третью полосу "Шереметьево" выделят почти миллиард рублей
Третью полосу планировалось сдать к ЧМ-2018, но аэропорт столкнулся с серьезным дефицитом средствПодробнее
 Ущерб клиентов "Натали Турс" приблизился к 1,2 млрд рублейУщерб клиентов "Натали Турс" приблизился к 1,2 млрд рублей
Страховых обязательств хватит на возмещение затрат в лучшем случае 13% пострадавших, заявили в АТОРПодробнее
 Офис "Плеер.ру" не открылся для клиентов после проверки ФНСОфис "Плеер.ру" не открылся для клиентов после проверки ФНС
Ритейлер электроники объяснил закрытие техническими работами с оборудованиемПодробнее
 В Сбербанке оценили последствия от повышения ЦБ ставок по валютным депозитамВ Сбербанке оценили последствия от повышения ЦБ ставок по валютным депозитам
Повышение ставок фонда обязательных резервов может привести к оттоку валюты из банковской системы и дедолларизацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 июля6 фото
27 июля
Фотохроника 27 июля
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Рейтинг российских знаменитостей10 фото
26 июля
Рейтинг российских знаменитостей
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЦИК отказала в проведении пенсионного референдумаВ миреПрезидент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство страны в ЛондонеВ миреПутин пригласил Трампа в МосквуВ РоссииВолодин заявил, что вопрос об улучшении пенсионной системы не решить на митингахВ РоссииВ Москве заочно арестовали троих обвиняемых в гибели лётчика Филипова в СирииЭкономикаAmazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 раз до рекорда

Скончался писатель Владимир Войнович

Автору трилогии о солдате Иване Чонкине было 85 лет Подробнее

ООН столкнулась с финансовыми проблемами из-за задержек с членскими взносами

Трамп заявил, что США не потерпят вмешательство в выборы из-за рубежа

Глава Пентагона пообещал принять меры для защиты от вмешательства России в предстоящие выборы Подробнее

Защита обжалует решение об аресте бывшего президента Армении

ЦСКА стал обладателем Суперкубка России по футболу

ЦСКА стал обладателем Суперкубка России по футболуЕдинственный гол в ворота "Локомотива" был забит в дополнительное время Подробнее

Наземный участок "голубой" ветки московского метро закроют на выходные

Суд в Ереване согласился отпустить генсека ОДКБ под залог

Экс-президент Армении Роберт Кочарян арестован на два месяца

Его обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru