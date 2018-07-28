ООН столкнулась с финансовыми проблемами из-за задержек с членскими взносами

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Более 80 стран-членов ООН, в том числе США, задерживают выплату членских взносов в регулярный бюджет, что ставит Всемирную организацию в непростое финансовое положение. Как сообщает центр новостей ООН, свои взносы в регулярный бюджет ООН на 2018 год в полном объеме уплатили 112 государств-членов на общую сумму почти в $1,5 млрд.

Отмечается, что в списке должников находится 81 страна, среди них - Белоруссия, Египет, Иран, Таджикистан, Саудовская Аравия и США.

По данным центра новостей, в общей сложности они не доплатили около $810 млн.

"В ООН с пониманием относятся к тому, что в странах-членах разные бюджетные циклы. Однако ООН никогда ранее не сталкивалась с подобной тяжелой ситуацией с финансированием на столь раннем этапе календарного года", - говорится в сообщении.

Размер взноса каждой страны в регулярный бюджет Организации исчисляется в процентах от общих расходов ООН. Шкалу взносов каждые три года определяет Генассамблея ООН, в основу данной шкалы положен принцип платежеспособности государств. Согласно действующей шкале, США оплачивают 22% регулярного бюджета ООН, Япония - почти 10%, Германия - чуть более 7% процентов, Китай - 7,9%, Россия - 3,088%.

Центр новостей напоминает, что США выплачивают свой взнос, как правило, только в октябре - ноябре.