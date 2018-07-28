Что случилось этой ночью: суббота, 28 июля

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Суд первой инстанции Еревана арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца. Его обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году. Сам Кочарян вины не признает, его защита обжалует решение суда. В рамках этого же дела под залог выпущен генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.

- ООН впервые в истории столкнулась с финансовыми проблемами: страны-участницы задерживают выплаты членских взносов. В списке должников находится 81 страна, среди них - Белоруссия, Египет, Иран, Таджикистан, Саудовская Аравия и США.

- ЦСКА стал победителем в матче за Суперкубок России по футболу 2018. В основное время матч с "Локомотивом" закончился нулевой ничей. Единственный гол в дополнительное время забил игрок ЦСКА Хетаг Хосонов.

- Советский и российский писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни.