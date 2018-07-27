Москва призвала ООН помочь экономическому восстановлению Сирии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российская сторона призвала в пятницу в ООН международных партнеров способствовать восстановлению Сирийской экономики, сообщает в пятницу сайт постоянного представительства РФ при ООН.

"Было бы правильно, если бы все международные партнеры включились в содействие в восстановлении Сирии, отказавшись от искусственных увязок с политической динамикой", - сказал первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский. В результате боев в Сирии пострадали многие отрасли промышленности, сельское хозяйство, жилье и различная инфраструктура, отмечает дипломат.

"Давно пора также снять односторонние санкции, от которых, как доказано ООН, в первую очередь страдают простые сирийцы", - отметил Полянский.

В то же время, сообщают СМИ, постпред Франции Франсуа Делатр, комментируя эту тему, заявил, что Франция не намерена принимать участие в восстановлении страны до тех пор, пока в стране не будет достигнуто политическое урегулирование конфликта.

"Мы не будем принимать участие в восстановлении Сирии пока не будет эффективно проведен политический переход", - сказал Делатр.