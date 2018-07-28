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Совет Федерации одобрил закон о повышении НДС

Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение налога на 2% приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в год

Совет Федерации одобрил закон о повышении НДС
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в субботу одобрил закон о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%.

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Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на 2 процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в год.

Документ также устанавливает на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования и 10% - свыше установленной предельной величины.

В настоящее время в законе закреплена регрессивная шкала страховых пенсионных взносов. Тариф для исчисления взноса зависит от получаемой гражданином заработной платы. Если она ниже 85 тыс. рублей в год, то размер тарифа составляет 22%, если выше, то с превышения уплачивается взнос по ставке 10%. При этом предполагалось, что с 1 января 2021 года тариф вырастет до 26% и 10% соответственно.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Как сообщалось, 24 июля правительственный закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) приняла Госдума.

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Теги: Россия, Совет Федерации, НДС

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