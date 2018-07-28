Что произошло за день: суббота, 28 июля

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- По всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В регионах акции были довольно малочисленными - по несколько сотен человек. Самый масштабный митинг прошел в Москве. В нем, по оценкам полиции, приняли участие 6,5 тыс. человек. Организаторы акции пообещали устроить осенью "марш миллионов" в российских регионах.

- Проект закона об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы. Однако его авторы заявили, что не собираются отказываться от самой идеи.

- Совет Федерации на заседании в субботу одобрил закон о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%.

- Суд в Ярославле арестовал восьмого сотрудника колонии по делу о пытках. Под стражу взят младший инспектор ИК-1.

- В Подмосковье перевернулся автобус, в котором ехали участники танцевального ансамбля из Удмуртии. В результате ДТП пострадали 20 человек.

- Владимир Путин в Кремле наградил членов сборной России по футболу за результат, показанный на чемпионате мира. Станислав Черчесов получил орден Александра Невского. Капитан сборной, вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич награждены орденами Почета. В ходе церемонии нападающий Артем Дзюба предложил президенту заняться футболом и сменить коньки на бутсы.