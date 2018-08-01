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Цена на нефть Brent опустилась ниже отметки в $74 за баррель

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в среду на данных о неожиданном увеличении коммерческих запасов в США на прошлой неделе и о намерениях Штатов ввести более высокие пошлины на китайские товары, сообщает Dow Jones.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по московскому времени подешевели на $0,24 (0,32%) - до $73,97 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена уменьшилась на $0,72 (0,96%) и составляла на закрытие $74,25 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь утром в среду снизились на $0,36 (0,52%) - до $68,4 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на $1,37 (1,95%), завершив торги на отметке $68,76 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли за минувшую неделю на 5,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей. Между тем резервы бензина сократились на 791 тыс. баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики США опубликует в среду в 17:30 по московскому времени.

Аналитики и трейдеры, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти за неделю на 2,4 млн баррелей, а также уменьшение резервов бензина на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 560 тысяч баррелей.

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