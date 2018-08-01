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Сбербанк начал выплату страховых возмещений вкладчикам Тагилбанка

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк начал выплачивать страховое возмещение вкладчикам лишенного лицензии Тагилбанка (Свердловская область), сообщает пресс-служба Уральского банка Сбербанка.

"Уральский банк Сбербанка начал прием заявлений на страховые выплаты от вкладчиков Тагилбанка. Получить деньги клиенты могут в 18 офисах банка в Нижнем Тагиле. Всего по Свердловской области заявления от вкладчиков "Тагилбанка" принимают 88 отделений Сбербанка", - говорится в сообщении.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), страховка также выплачивается через четыре дополнительных офиса Сбербанка в Москве.

Пресс-служба банка напоминает, что выплаты производятся в течение трех дней со дня предоставления клиентом необходимых документов (заявление и документ, удостоверяющий личность, по которому открывался банковский вклад), но не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая.

Страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая капитализированные на дату наступления страхового случая проценты по вкладам (счетам), но в совокупности не более 1,4 млн рублей.

Выплата производится в рублях - наличными или перечислением на счет в банке, указанный вкладчиком. Если вклад был размещен в иностранной валюте, то сумма возмещения рассчитывается в рублях по курсу, установленному Банком России на 20 июля 2018 года. Получить возмещение вкладчики могут до завершения процедуры банкротства банка.

Как сообщалось, Банк России 20 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Тагилбанка. Конкурс среди банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам лишенного лицензии финучреждения выиграл Сбербанк.

По данным АСВ, объем страховой ответственности перед вкладчиками Тагилбанка оценивается в 852 млн рублей. За выплатой страхового возмещения могут обратиться порядка 5,6 тыс. вкладчиков, в том числе около 180 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности на сумму около 32 млн рублей.

Тагилбанк по итогам первого квартала 2018 года занимал 415-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 июля текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 409-е место в банковской системе РФ.

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Теги: Тагилбанк, Сбербанк

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