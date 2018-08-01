Tele2 во II квартале впервые вышла на прибыль в 1 млрд рублей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ООО "Т2 РТК Холдинг" (бренд Tele2) во II квартале 2018 года составила 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Таким образом, оператор впервые отчитался о прибыли. Годом ранее убыток составлял 1,5 млрд рублей. Как пояснили "Интерфаксу" в Tele2, уже по итогам I квартала оператор показал "небольшую прибыль", однако абсолютных показателей компания не раскрывала.

Выручка Tele2 за отчетный период выросла на 18,2% и составила 35,2 млрд рублей. EBITDA увеличилась на 44,7%, до 11 млрд рублей.