ФАС продлила срок предписания Tele2 по внутрисетевому роумингу

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила срок исполнения предписания об устранении внутрисетевого роуминга оператору связи Tele2 (ООО "Т2 Мобайл") до 31 августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"ФАС России рассмотрела ходатайство от оператора Tele2 о продлении сроков исполнения предупреждения ведомства по тарифам во внутрисетевом роуминге. Срок продлен до 31.08.2018", - сообщили в ФАС.

Антимонопольная служба возбудила дела по поводу внутрисетевого роуминга на операторов "большой тройки" (ПАО "МТС" , ПАО "Мегафон", ПАО "Вымпелком"). Как сообщал в марте замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, в отношении Tele2 дело не возбуждалось, так как компания предложила конкретный план мероприятий, как до мая включительно нарушения устранить. Позднее оператор ходатайствовал о продлении срока исполнения предписания, служба ходатайство удовлетворила.

"Предупреждение исполнено в отношении тарифных планов более 95% абонентов компании. По оставшейся части абонентов задержка обусловлена техническими причинами", - отметили в пресс-службе ФАС.