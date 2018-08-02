Экономика

Международные резервы РФ с 20 по 27 июля выросли на $1,6 млрд

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 27 июля составили $459,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 20 июля международные резервы равнялись $457,9 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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Теги: ЦБ РФ

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