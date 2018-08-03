Рубль снизился к доллару и евро на опасениях новых санкций против РФ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в пятницу утром, рубль снижается к бивалютной корзине в условиях угрозы подготовки новых антироссийских санкций со стороны США и снижающихся цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,32-63,49 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,49 руб. (+8,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро увеличился до 73,5 руб. (+9,25 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 8,84 копейки к уровню закрытия четверга, до 67,99 рубля.

Доллар при этом оказался на 35,42 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 8,19 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в пятницу, отыгрывая негативную динамику на рынке нефти и угрозу введении новых антироссийских санкций со стороны США. Соответствующий законопроект, разработанный сенаторами США, о котором стало известно накануне, предусматривает запрет на транзакции, связанные с новым суверенным долгом РФ, санкции за инвестиции в энергетические проекты, поддерживаемые Россией или структурами с участием российского государственного капитала, и запрет гражданам США участвовать в нефтяных проектах в России.

Власти США ранее уже анализировали возможность введения санкций против госдолга РФ, но пока сочли их нецелесообразными. Потенциальное распространение санкций на новый российский госдолг и связанные с ним деривативы может не только оказать отрицательное влияние на российскую экономику, активы и бизнес, но и повредить американским инвесторам, говорилось в докладе министерства финансов США, представленном в начале этого года.

Доля нерезидентов в российских ОФЗ по итогам июня составляла около 28%, в начале года она была на несколько процентных пунктов больше. По оценкам, которые ранее приводились Минфином США, иностранным инвесторам принадлежит около трети суверенных евробондов РФ.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе торгов в пятницу после роста накануне и завершают в плюсе первую неделю с конца июня. Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по московскому времени уменьшилась на 0,27% - до $73,25 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,22% - до $68,81 за баррель.

По сообщениям СМИ, вооруженные силы Ирана готовятся начать масштабные учения в акватории Персидского залива. По данным CNN, в маневрах могут принять участие до 100 кораблей и катеров, сотни бойцов, воздушные части и береговые ракетные батареи. CNN отмечает, что этими маневрами Тегеран может продемонстрировать наблюдателям возможности Ирана по перекрытию Ормузского пролива, через который проходит около 30% всех мировых поставок нефти по морю.

Кроме того, поддержку нефтяному рынку оказала новость, что запасы нефти на терминале в Кушинге в Оклахоме, где хранятся физические объемы, торгуемые на NYMEX, упали до минимума с октября 2014 года, а нефтедобыча в США сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 10,9 млн баррелей в сутки.