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Семьи в России потратили 137 млрд руб. из материнского капитала за полгода

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Пенсионный фонд России (ПФР) отчитался о расходовании материнского капитала российскими семьиями с начала года.

"За шесть месяцев 2018 года Пенсионный фонд России выдал 328,3 тыс. сертификатов на материнский капитал и удовлетворил 382 тыс. заявлений семей о распоряжении средствами на общую сумму 137,2 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Большая часть заявителей потратили маткапитал на улучшение жилищных условий - с такими заявлениями обратились 97,8% семей (общая сумма - 134,3 млрд рублей). Треть семей на эти деньги купили новое жилье, направили его на строительство или компенсировали ранее понесенные расходы. Две трети воспользовались маткапиталом, чтобы погасить кредит или внести первый взнос по ипотеке.

В ПФР констатируют рост числа семей, которые решили с помощью маткапитала оплатить обучение ребенка: число таких заявлений за полгода увеличилось с 12,4 тыс. до 50,6 тыс. При этом 7,6 тыс. семей решили оплатить с помощью маткапитала детский сад или ясли.

Еще 13,1 тыс. семей решили направить средства маткапитала на ежемесячную выплату по рождению второго ребенка. "За полгода Пенсионный фонд принял 13,1 тыс. заявлений семей о ежемесячной выплате и направил семьям 453 млн рублей", - отметили в ПФР. На выплату имеют право семьи с доходом на одного члена семьи не выше 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения.

Всего 297 семей решили направить средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений, лишь 35 семей оплатили маткапиталом услуги и товары для детей-инвалидов.

С начала действия программы материнского капитала число выданных российским семьям сертификатов достигло 8,7 млн. Объем направленных по программе средств превысил 2,17 трлн рублей, сказали в фонде.

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Теги: ПФР

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