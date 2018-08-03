Exxon возобновил в Париже арбитраж с "Роснефтью" по "Сахалину-1"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - "Роснефть" заключила с консорциумом СРП-проекта "Сахалин-1" (оператор - ExxonMobil) соглашение о бурении на своем месторождении "Северная оконечность Чайво", однако в процессе переговоров по соглашению о балансировке перетоков нефти Exxon начала арбитражное разбирательство в Международной торговой палате (Париж), сообщила индийская ONGC, участник проекта "Сахалин-1".

Согласно сообщению, во время переговорного процесса Exxon приостановила разбирательство, но получив от "Роснефти" иск на 89 млрд рублей о "незаконном обогащении", возобновила арбитраж.

Одновременно Exxon ведет переговоры о мирном урегулировании иска.

"Обсуждаемая сумма внесудебного урегулирования составляет менее 10% среднего годового бюджета консорциума", - пишет ONGC.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в среднем годовой бюджет ENL составляет $2-3 млрд, таким образом, речь может идти о примерно $200-300 млн.

В "Роснефти" пока не комментируют ситуацию.

Ранее Exxon Neftegaz заявляла, что не согласна с исковыми претензиями "Роснефти" и будет защищать права проекта.

"Роснефть" подала в суд на Exxon Neftegas и других участников проекта "Сахалин-1" иск о взыскании с участников проекта неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года, в общей сумме 89 млрд рублей.

Согласно материалам суда, истец требует с "Сахалинморнефтегаз-шельф" 9,4 млрд руб. и 845,4 млн руб., с АО "РН-Астра" - 6,9 млрд руб. и 624,9 млн руб., с ExxonNeftegaz Limited - 24,5 млрд руб. и 2,2 млрд руб., с Sakhalin Oil and Gas Development Co. - 24,5 млрд руб. и 2,2 млрд руб., с ONGC Videsh Limited - 16,3 млрд руб. и 1,5 млрд руб.

В декабре 2011 года "Роснефть" получила лицензию на месторождение Северная оконечность Чайво, сообщила ONGC. Северная оконечность Чайво (северный купол) хоть и выделена в отдельный лицензионный участок, является частью месторождения Чайво, который разрабатывается в рамках СРП-проекта "Сахалин-1".