Оператор "Сахалин-1" Exxon Neftegaz отверг претензии "Роснефти" о неосновательном обогащении

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Оператор проекта "Сахалин-1" компания Exxon Neftegaz не согласна с исковыми претензиями "Роснефти" и будет защищать права проекта, говорится в сообщении Exxon.

"Компания Exxon Neftegas Limited в курсе обращения в суд с иском, не согласна с претензией и будет принимать меры к защите прав консорциума "Сахалин-1"", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что "Роснефть" подала в суд на Exxon Neftegas и других участников проекта "Сахалин-1" иск о взыскании с участников проекта "Сахалин-1" неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года, в общей сумме 89 млрд рублей.

Согласно материалам суда, истец требует с "Сахалинморнефтегаз-шельф" 9,4 млрд руб. и 845,4 млн руб., с АО "РН-Астра" 6,9 млрд руб. и 624,9 млн руб., с Exxon Neftegaz Limited - 24,5 млрд руб. и 2,2 млрд руб., с Sakhalin Oil and Gas Development Co. 24,5 млрд руб. и 2,2 млрд руб., с ONGC Videsh Limited - 16,3 млрд руб. и 1,5 млрд руб.