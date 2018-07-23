Главные новости
В РоссииШесть человек задержаны по делу об избиении заключенного в ярославской колонииВ РоссииСКР возбудил уголовное дело против литовских судей и прокуроровМоскваМосгорсуд обязал столичный избирком зарегистрировать Балакина кандидатом в мэры
Экономика

Оператор "Сахалин-1" Exxon Neftegaz отверг претензии "Роснефти" о неосновательном обогащении

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Оператор проекта "Сахалин-1" компания Exxon Neftegaz не согласна с исковыми претензиями "Роснефти" и будет защищать права проекта, говорится в сообщении Exxon.

"Компания Exxon Neftegas Limited в курсе обращения в суд с иском, не согласна с претензией и будет принимать меры к защите прав консорциума "Сахалин-1"", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что "Роснефть" подала в суд на Exxon Neftegas и других участников проекта "Сахалин-1" иск о взыскании с участников проекта "Сахалин-1" неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года, в общей сумме 89 млрд рублей.

Согласно материалам суда, истец требует с "Сахалинморнефтегаз-шельф" 9,4 млрд руб. и 845,4 млн руб., с АО "РН-Астра" 6,9 млрд руб. и 624,9 млн руб., с Exxon Neftegaz Limited - 24,5 млрд руб. и 2,2 млрд руб., с Sakhalin Oil and Gas Development Co. 24,5 млрд руб. и 2,2 млрд руб., с ONGC Videsh Limited - 16,3 млрд руб. и 1,5 млрд руб.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Exxon Neftegaz, Сахалин-1, Роснефть

Новости по теме

Экономика
ВТО встала на сторону РФ в споре с Украиной о пошлинах на российский нитрат аммонияВТО встала на сторону РФ в споре с Украиной о пошлинах на российский нитрат аммония
В Минэкономразвития отмечают, что это первая победа Москвы в споре со Всемирной торговой организациейПодробнее
 Александр Мамут вернулся к управлению RamblerАлександр Мамут вернулся к управлению Rambler
Руководивший Rambler Group Роман Линин успел проработать всего несколько месяцевПодробнее
 Госдума приняла закон, позволяющий ЦБ проводить обыски в банкахГосдума приняла закон, позволяющий ЦБ проводить обыски в банках
Новые полномочия проводить выездные проверки схожи с оперативно-розыскными мероприятиямиПодробнее
 Биткойн вырос на 10%Биткойн вырос на 10%
Криптовалюта преодолела отметку в $7000, ее цена поднялась выше среднего значения за последние 50 днейПодробнее
РФ в мае продолжила резкое сокращение вложений в US TreasuriesРФ в мае продолжила резкое сокращение вложений в US Treasuries
Россия больше не входит в список крупнейших держателей американских облигацийПодробнее
 ФАС не нашла причин для снижения цен на бензин в рознице вслед за биржевой стоимостьюФАС не нашла причин для снижения цен на бензин в рознице вслед за биржевой стоимостью
Между тем удалось обеспечить стабильную ситуацию в рознице, считают в антимонопольной службеПодробнее
 Госдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлицГосдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлиц
Документом предусмотрена оплата налогов банковской картой при трансграничных переводахПодробнее
 Росстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗСРосстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС
По данным агентства, на заправках недоливают от 1% до 20% топливаПодробнее
 Глава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в историиГлава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в истории
Его состояние сейчас больше, чем было у Билла Гейтса в 1999 году с поправкой на инфляциюПодробнее
 Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"
По словам главы Минтруда РФ, сейчас ситуация, когда меньше входящих на рынок трудаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 июля6 фото
20 июля
Фотохроника 20 июля
Comic Con в Сан-Диего10 фото
20 июля
Comic Con в Сан-Диего
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииШесть человек задержаны по делу об избиении заключенного в ярославской колонииВ РоссииСКР возбудил уголовное дело против литовских судей и прокуроровМоскваМосгорсуд обязал столичный избирком зарегистрировать Балакина кандидатом в мэрыВ миреWP узнала о вложениях российского миллиардера в работу Марии БутинойВ РоссииРоссия приступила к созданию ракеты "Союз-5"СпортМесут Озил ушел из сборной Германии после встречи с Эрдоганом

Вильнюс обвинил РФ в давлении на судебную систему Литвы

МИД Литвы заявил, что Россия "все больше втягивается в омут советского прошлого" Подробнее

Водолазы нашли тело второго ребенка, погибшего из-за опрокидывания лодки под Астраханью

Пожар на российско-финской границе в Заполярье потушили

В МИД РФ рассказали о задержании жительницы Екатеринбурга в Ливане

Путин одобрил представленную Скворцовой программу борьбы с онкологией

Путин одобрил представленную Скворцовой программу борьбы с онкологиейВ рамках новой программы будут лечить по международным протоколам и отслеживать все этапы терапии Подробнее

"Роскосмос" попросил Счетную палату о новой проверке

"Роскосмос" попросил Счетную палату о новой проверкеРанее в Госкорпорации выявили нарушения на 760 млрд рублей Подробнее

Следователи начали проверку из-за угроз опубликовавшему видео с пытками адвокату

Командирам частей в РФ предложили вернуть право арестовывать солдат

Суд потребовал у желающего стать банкротом владельца DSBW Tours доказательства его долгов

Минздрав заявил о подготовке производства уникальных препаратов для лечения рака

Цены на АЗС Москвы за последний месяц стабилизировались

Протонную терапию собрались включить в программу госгарантий медпомощи

Оператор "Сахалин-1" Exxon Neftegaz отверг претензии "Роснефти" о неосновательном обогащении

Четыре человека арестованы в британском Вустере после инцидента с облитым кислотой ребенком

Дело украинца Гриба вернули прокурору Кубани из-за процессуальной ошибки

Московский избирком обжалует решение суда о регистрации Балакина кандидатом в мэры

Американские парламентарии приедут в Россию в августе

Глава JPMorgan Chase снова стал самым высокооплачиваемым банкиром США

Мосгорсуд подтвердил 15 суток ареста участнице Pussy Riot за акцию на финале ЧМ

В иракском Курдистане ликвидировали всех напавших на администрацию Эрбиля

Глава Приамурья попросил наказать создателей фейковых роликов о наводнении в регионе

Правозащитник Лев Пономарев задержан в Москве

СКР проведет проверку после частичного обрушения аттракциона в Екатеринбурге

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru