Экономика

ЦБ Китая повысил обязательные резервы по валютным форвардам на фоне падения юаня

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу объявил о повышении до 20%обязательных резервов по валютным форвардным контрактам для финансовых учреждений, говорится в сообщении НБК.

Новое требование вступает в силу с августа.

ЭкономикаВ Белом доме подтвердили планы Трампа поднять пошлины на китайский экспорт до 25%Читать подробнее

В сообщении отмечается, что этот шаг поможет в управлении финансовыми рисками на макроуровне, поскольку в последнее время валютный рынок демонстрирует признаки напряженности из-за торговых споров. НБК рассчитывает повысить затратность спекулятивных операций на валютном рынке.

Юань в ходе торгов пятницу резко подешевел и приблизился к 7 за доллар США - отметке, которую он не пересекал более 10 лет. Но затем китайская нацвалюта внезапно сократила падение, что трейдеры увязали с возможной интервенцией НБК. К 14:50 по московскому времени 3 августа юань достиг отметки 6,8319 за доллар, на 0,2% меньше, чем накануне.

Падение юаня продолжается уже восемь недель подряд - это рекордный период с 1994 года, когда Пекин провел масштабную валютную реформу, объединив обменные механизмы.

НБК намерен продолжить отслеживание работы валютного рынка и поддержание стабильного обменного курса юаня на обоснованном и равновесном уровне, сообщает агентство Bloomberg. Осенью 2017 года китайский ЦБ отменил требование о формировании обязательных резервов для ряда валютных операций китайских банков.

Ранее на этой неделе стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру изучить вопрос и подготовить план введения более высоких пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд - по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%.

Китай в ответ призвал США не заниматься шантажом в сфере торговли и не допустить дальнейшей эскалации торгового конфликта.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: КНР

Новости по теме

Экономика
Китай обнародовал план ответа на торговые угрозы СШАКитай обнародовал план ответа на торговые угрозы США
КНР введет пошлины с дифференцированными ставками на товары из США стоимостью $60 млрдПодробнее
 Капитализация Apple преодолела отметку в $1 трлнКапитализация Apple преодолела отметку в $1 трлн
Apple, соревнуясь с Amazon, стала первой американской компанией, кому удалось достичь такой рыночной стоимостиПодробнее
 ФНС разрешила россиянам платить налоги за других людейФНС разрешила россиянам платить налоги за других людей
С 2019 года также физлица смогут оплачивать имущественные налоги единым платежомПодробнее
 Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"
Компания объяснила решение "рядом неверных шагов" при продвижении браузераПодробнее
Казахский уголь не получит приоритета при экспорте через порты РФКазахский уголь не получит приоритета при экспорте через порты РФ
Российская сторона пришла к выводу, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли РФПодробнее
 АФК "Система" погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублейАФК "Система" погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублей
Инвестиционная компания благодаря этому высвободила из залога контрольный пакет "Детского мира"Подробнее
 Программа льготного автокредитования в России продлена до 2020 годаПрограмма льготного автокредитования в России продлена до 2020 года
Скидка для жителей Дальнего Востока увеличена до 25%Подробнее
 Совет Федерации одобрил закон о повышении НДССовет Федерации одобрил закон о повышении НДС
Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение налога на 2% приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в годПодробнее
 МТС подала иск к Туркмении из-за потери бизнеса за $750 млнМТС подала иск к Туркмении из-за потери бизнеса за $750 млн
Российский оператор сотовой связи утверждает, что вынужденно приостановил деятельность в этой странеПодробнее
 ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%
Банк России также сохранил прогноз инфляции на 2018 год на уровне 3,5-4%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 августа7 фото
02 августа
Фотохроника 2 августа
Празднование Дня ВДВ10 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФСИН опровергла информацию о письме экс-мэра Ярославля о пытках в колонияхВ РоссииГосдума 21 августа обсудит пенсионный законопроект с экспертами и чиновникамиВ РоссииУбийца полковника Буданова умер в колонии от остановки сердцаВ РоссииЗа нарушение при проведении ТО собрались ввести уголовную ответственность В РоссииНелегально приплывший на Чукотку американец попросил политического убежища в РФВ миреТрамп заявил, что сумел наладить отношения с Путиным

Посольство США в РФ не стало комментировать статью о якобы работавшей в нем "российской шпионке"

Испания выдала России обвиняемого в наркоторговле литовца

Китай обнародовал план ответа на торговые угрозы США

Китай обнародовал план ответа на торговые угрозы СШАКНР введет пошлины с дифференцированными ставками на товары из США стоимостью $60 млрд Подробнее

ЦБ Китая повысил обязательные резервы по валютным форвардам на фоне падения юаня

Защита Улюкаева попросила взыскать с него 130 млн рублей штрафа по приговору

Австралиец Риккардо покинет команду "Формулы-1" Red Bull после сезона

МИД РФ объяснил планы ужесточения антироссийских санкций борьбой внутри США

Задержанный на Чукотке американец заблудился и не попал в Китай из-за плохой погоды

Задержанный на Чукотке американец заблудился и не попал в Китай из-за плохой погодыКроме того, у него не было средств навигации Подробнее

Свердловчанин получил 20 лет колонии за убийство супругов из-за антикварных монет

Посол РФ в КНДР опроверг прием на работу новых северокорейских рабочих

За три года в Москве построят семь путепроводов

Россиянин задержан в Амстердаме по подозрению в финансировании ИГ

Власти Литвы обвинили Yandex.Taxi в передаче данных на российские IP-адреса

Захарова ответила шуткой на вопрос о работавшей в посольстве США россиянке

Exxon возобновил в Париже арбитраж с "Роснефтью" по "Сахалину-1"

Минюст разработает механизм запрета деятельности в РФ финансируемых США НКО

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru