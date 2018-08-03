ЦБ Китая повысил обязательные резервы по валютным форвардам на фоне падения юаня

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу объявил о повышении до 20%обязательных резервов по валютным форвардным контрактам для финансовых учреждений, говорится в сообщении НБК.

Новое требование вступает в силу с августа.

В сообщении отмечается, что этот шаг поможет в управлении финансовыми рисками на макроуровне, поскольку в последнее время валютный рынок демонстрирует признаки напряженности из-за торговых споров. НБК рассчитывает повысить затратность спекулятивных операций на валютном рынке.

Юань в ходе торгов пятницу резко подешевел и приблизился к 7 за доллар США - отметке, которую он не пересекал более 10 лет. Но затем китайская нацвалюта внезапно сократила падение, что трейдеры увязали с возможной интервенцией НБК. К 14:50 по московскому времени 3 августа юань достиг отметки 6,8319 за доллар, на 0,2% меньше, чем накануне.

Падение юаня продолжается уже восемь недель подряд - это рекордный период с 1994 года, когда Пекин провел масштабную валютную реформу, объединив обменные механизмы.

НБК намерен продолжить отслеживание работы валютного рынка и поддержание стабильного обменного курса юаня на обоснованном и равновесном уровне, сообщает агентство Bloomberg. Осенью 2017 года китайский ЦБ отменил требование о формировании обязательных резервов для ряда валютных операций китайских банков.

Ранее на этой неделе стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру изучить вопрос и подготовить план введения более высоких пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд - по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%.

Китай в ответ призвал США не заниматься шантажом в сфере торговли и не допустить дальнейшей эскалации торгового конфликта.