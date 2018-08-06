Экономика

Иран смягчил валютные ограничения в связи с вступлением в силу санкций США

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Правительство и Центральный банк Ирана в связи со вступлением в силу санкций США отменили большинство валютных ограничений, введенных ранее в этом году, чтобы стабилизировать курс иранского риала, сообщает агентство Bloomberg.

Теперь рынок будет определять обменный курс в рамках всех транзакций, кроме импорта жизненно важных товаров и лекарственных препаратов, заявил новый глава ЦБ Ирана Абдолнасер Хеммати новостному агентству ISNA.

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Со вторника лицензированные торговые дома, деятельность которых ранее была приостановлена, смогут возобновить операции, добавил он.

"В результате запрета деятельности на свободном рынке люди не могли обеспечить свои потребности в валюте, сформировались альтернативные механизмы ценообразования, которые привели к коррупции", - сказал Хеммати.

Ранее в этом году ЦБ Ирана унифицировал обменный курс на уровне 42 тыс. риалов за доллар США и попытался искоренить нерегулируемую торговлю валютой. Однако этот подход не принес желаемого результата, валютный кризис лишь усилился, риал на черном рынке подешевел вдвое с апреля, до более чем 100 тыс. за $1 в начале августа.

Ослабление ограничений позволило иранской нацвалюте немного укрепиться - до 98,5 тыс. риалов в понедельник по сравнению со 103 тыс. риалов в прошлую субботу.

В воскресенье были арестованы семь человек, включая бывшего замглавы ЦБ Ахмада Арагчи и пять валютных дилеров, сообщает телеканал Al Jazeera. Арагчи отвечал в иранском Центробанке за валютные операции и регулирование валютного рынка.

Всю прошлую неделю в различных регионах Ирана усиливались протесты в связи с плачевным состоянием экономики, дефицитом воды и общим недовольством политической системой.

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Теги: Иран, США

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