Иран смягчил валютные ограничения в связи с вступлением в силу санкций США

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Правительство и Центральный банк Ирана в связи со вступлением в силу санкций США отменили большинство валютных ограничений, введенных ранее в этом году, чтобы стабилизировать курс иранского риала, сообщает агентство Bloomberg.

Теперь рынок будет определять обменный курс в рамках всех транзакций, кроме импорта жизненно важных товаров и лекарственных препаратов, заявил новый глава ЦБ Ирана Абдолнасер Хеммати новостному агентству ISNA.

Со вторника лицензированные торговые дома, деятельность которых ранее была приостановлена, смогут возобновить операции, добавил он.

"В результате запрета деятельности на свободном рынке люди не могли обеспечить свои потребности в валюте, сформировались альтернативные механизмы ценообразования, которые привели к коррупции", - сказал Хеммати.

Ранее в этом году ЦБ Ирана унифицировал обменный курс на уровне 42 тыс. риалов за доллар США и попытался искоренить нерегулируемую торговлю валютой. Однако этот подход не принес желаемого результата, валютный кризис лишь усилился, риал на черном рынке подешевел вдвое с апреля, до более чем 100 тыс. за $1 в начале августа.

Ослабление ограничений позволило иранской нацвалюте немного укрепиться - до 98,5 тыс. риалов в понедельник по сравнению со 103 тыс. риалов в прошлую субботу.

В воскресенье были арестованы семь человек, включая бывшего замглавы ЦБ Ахмада Арагчи и пять валютных дилеров, сообщает телеканал Al Jazeera. Арагчи отвечал в иранском Центробанке за валютные операции и регулирование валютного рынка.

Всю прошлую неделю в различных регионах Ирана усиливались протесты в связи с плачевным состоянием экономики, дефицитом воды и общим недовольством политической системой.