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Госсекретарь США объявил об ужесточении санкций против Ирана

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США намерены ввести против Тегерана даже более жесткие санкции, чем те, которые существовали до подписания в 2015 году международного соглашения по иранской ядерной программе.

"США собираются ужесточить санкции", - сказал дипломат журналистам на борту самолета по возвращении из азиатского турне.

Он отметил, что санкции являются ответом иранскому руководству за "злонамеренные действия", и что ответственность за пагубный эффект от санкций ложится на иранское правительство.

"Иранский народ недоволен не американцами, а собственными руководителями", - сказал Помпео, и добавил: "Это просто неудовлетворенность иранского народа своим правительством. Президент (США Дональд Трамп - ИФ) очень четко дал понять, что народ Ирана должен иметь более серьезное право голоса в вопросе о том, кто будет им руководить".

В понедельник истекает срок, за который США должны восстановить первую часть санкций против Ирана.

Ранее директор по политическому планированию госдепартамента США Брайан Хук заявлял, что эти санкции коснутся автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами.

Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.

Санкции США против Тегерана будут распространяться также на компании третьих стран, которые продолжат поддерживать деловые отношения с Ираном.

В связи с этим в мае Еврокомиссия предприняла шаги по сохранению интересов европейских компаний в Иране. Ею был разработан блокирующий устав, который позволяет европейским компаниям не соблюдать экстерриториальные действия санкций США, возмещать убытки, возникающие в результате таких санкций.

США с мая 2018 года ведут работу по восстановлению санкций в отношении Тегерана после того, как президент США Трамп объявил о выходе Вашингтона из международной сделки с Ираном по атому, известной как Совместный всеобъемлющий план действий.

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Теги: США, Иран

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