"Роснефть" приобрела доли в СП с Exxon после ее выхода из проектов из-за санкций

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - "Роснефть" во втором квартале 2018 года в рамках выхода ExxonMobil из ряда совместных проектов завершила приобретение различных долей в совместных предприятиях c американской компанией, сообщается в отчете МСФО российской НК.

По состоянию на 30 июня 2018 года оценка справедливой стоимости активов и обязательств в совместных предприятиях не была завершена. Распределение стоимости приобретения на справедливую стоимость приобретенных активов и обязательств будет завершено в течение 12 месяцев с даты приобретения, уточняет НК.

ExxonMobil Corp. сообщила в годовом отчете, что в конце прошлого года приняла решение о выходе из совместных предприятий с "Роснефтью" в связи с санкциями, действующими в США и ЕС в отношении энергетического сектора России.

У компаний было 11 совместных проектов, по которым 33% долей участия, принадлежавшие ExxonMobil, перешли к "Роснефти" .

Общая площадь 11 участков -743 тыс. кв. км, суммарные извлекаемые ресурсы на 1 января 2018 года: нефть и г/к -12,3 млрд тонн, газ - 15,2 трлн куб. метров.

В 2014 году на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1 "Роснефть" совместно с Exxon пробурила скважину Университетская-1, подтвердившую наличие залежей углеводородов. По результатам бурения скважины Университетская-1 открыто нефтегазовое месторождение Победа с запасами нефти по категории С1+С2 - 130 млн тонн и газа около 500 млрд куб. метров.

"Роснефть" заявляла, что продолжит самостоятельное развитие проектов и поддержит возвращение ExxonMobil при появлении законодательной возможности. "Работа с ExxonMobil по проектам, не подпадающим под действующие ограничения, а также по перспективным проектам будет продолжена", - отмечала "Роснефть".

Как сообщалось, в прошлом году американский Минфин оштрафовал ExxonMobil на $2 млн за нарушение санкционного режима. По данным управления, в период с 14 по 23 мая 2014 года компания подписала восемь документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, находящимся в черном списке OFAC.

Американские секторальные санкции, введенные в 2014 году, запрещают передачу России передовых технологий, в том числе связанных с бурением на шельфе.