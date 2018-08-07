Трамп предложил бизнесу выбирать между США и Ираном

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник напомнил бизнесу о том, что после восстановления американских санкций в отношении Ирана придется выбирать, с кем в дальнейшем поддерживать отношения: с Ираном или США.

"Иранские санкции официально вступили в силу. Это самые чувствительные санкции из когда-либо введенных, а в ноябре они усилятся до следующего уровня. Всякий, кто ведет дела с Ираном, не будет вести дела с Соединенными Штатами", - написал Трамп в твиттере, комментируя восстановление первого блока антииранских санкций.

Его слова адресованы, в первую очередь, европейским компаниям и организациям. В ЕС с 7 августа вступает в силу обновленный Блокирующий устав, положения которого направлены на защиту европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США.

Трамп подчеркнул, что цель его политики в отношении Ирана заключается в том, чтобы достигнуть мира во всем мире. "Я требую мира во всем мире, никак не меньше!" - утверждает американский президент.

Ранее сообщалось, что США во вторник восстановили ограничительные меры против Ирана в связи с тем, что Трамп объявил о выходе Вашингтона из международной сделки с Ираном по атому, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Западные СМИ уточняют, что посредством ограничительных мер, в частности, будет прекращена торговля с иранскими контрагентами алюминием, сталью, графитом, углем, а также рядом компьютерных программ для промышленных предприятий. Цель Вашингтона - отрезать Тегеран от валютных и основных сырьевых рынков, чтобы остановить рост политического и военного влияния Ирана на Ближнем Востоке, отмечают СМИ.

Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.

Президент США Трамп долгое время называл СВПД неприемлемой сделкой. В мае 2018 года объявил о выходе страны из СВПД, а также о восстановлении существовавших до подписания соглашения санкций против Тегерана, в том числе и против иностранных компаний, которые будут продолжать деловые связи с Ираном.