В ЕС обещали поощрять компании, расширяющие бизнес с Ираном в противовес санкциям США

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз будет приветствовать расширение европейскими компаниями деловых связей с Ираном, заявила в Веллингтоне верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в ходе визита в Новую Зеландию.

Соединенные Штаты во вторник восстановили ограничительные меры против Ирана в связи с тем, что президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из международной сделки с Ираном по атому, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

"Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы Иран оставался в рамках соглашения, чтобы иранский народ получал от соглашения экономические выгоды, поскольку мы верим, что это отвечает интересам безопасности не только региона, но и всего мира", - сказала дипломат на пресс-конференции.

"Мы приветствуем расширение компаниями, в частности, малыми и средними, бизнеса с Ираном, как части того, что является для нас приоритетом в области безопасности". Она добавила, что именно торговля является неотъемлемой частью сделки по атому.

Как сообщалось, обновленная версия блокирующего статута Евросоюза от 1996 года опубликована во вторник в "Официальном журнале" ЕС и вступила в силу. Этот законодательный акт принимается в ответ на восстановление Вашингтоном санкций против Ирана в связи с выходом США из СВПД.

Европейский союз в понедельник выразил глубокое сожаление по поводу восстановления антииранских санкций США и подчеркнул решимость защищать интересы европейских компаний и организаций в Иране.

"Мы полны решимости защищать европейские хозяйствующие субъекты, ведущие законный бизнес с Ираном, в соответствии с законодательством ЕС и резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН", - говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании.