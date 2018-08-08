"Мегафон" перешел под контроль нового холдинга Усманова и партнеров

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Холдинг USM перевел ООО "АФ Телеком Холдинг", владеющее 56,3% оператора "Мегафон", под управление российского ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ", следует из сообщения оператора связи.

Сделка была проведена 2 августа. С этого момента ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" стало единственным участником ООО "АФ Телеком Холдинг", которому принадлежат 349 170 620 обыкновенных акций ПАО "Мегафон" или порядка 56,3178% уставного капитала оператора. Сделка проведена в рамках программы деофшоризации активов USM бизнесмена Алишера Усманова и его партнеров.

В пресс-службе "Мегафона" "Интерфаксу" напомнили, что в конце июля USM публиковал информацию о переводе активов "Мегафона" полностью в российскую юрисдикцию. "Мы получили официальное уведомление от них о состоявшейся сделке и, соответственно, раскрыли информацию", - сказали в компании.

До сделки кипрская USM Holdings Limited владела 100% USM Telecom Holdings Limited, которой принадлежали 97,45% в Garsdale Services Investments Limited. Garsdale, в свою очередь, принадлежало 100% в AF Telecom Holding Limited, которая и была владельцем ООО "АФ Телеком Холдинг".

Владельцы USM создали новую холдинговую компанию в российской юрисдикции - ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" - в конце апреля 2018 года.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", Усманов получил в новом ООО 49%, у Владимира Скоча (отец давнего партнера Усманова Андрея Скоча) - 30%. Помимо них, напрямую также оформлена доля главы USM Ивана Стрешинского (3%). Еще четыре доли принадлежат компаниям из офшорных юрисдикций - кипрским Somelior Holding (8%, подконтрольна Фархаду Мошири), Meresol Investments (4,9%), Dalenior Investments (4,1%), а также Prestige Properties Assets с Британских Виргинских островов (1%).

У Somelior и Meresol, согласно кипрскому реестру компаний, почти полностью совпадает список директоров. В обоих присутствует Бретт Эрмитейдж, управляющий директор компании Bridgewaters, специализирующейся на оказании корпоративных услуг. Ранее он, в частности, возглавлял одну из структур, созданных инвесткомпанией DST Юрия Мильнера - DST Investments 5.

В конце июля "Холдинговая компания ЮЭСЭМ" стала владельцем 100% в ООО "ЮЭСЭМ Металлоинвест". Этому ООО, в свою очередь, принадлежит 100% АО "ХК "Металлоинвест".

Ранее сообщалось, что по этой же схеме на российскую холдинговую компанию будет переведено 100% долей в компании, которой принадлежит доля в "Мегафоне".