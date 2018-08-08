Акции Сбербанка откатились к апрельским минимумам из-за опасений санкций

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Акции Сбербанка в среду выступают локомотивом падения всего рынка акций РФ из-за опасений новых жестких антироссийских санкций США; бумаги банка откатились к апрельским минимумам, пробитие которых отбросит цены к уровням октября 2017 года.

К 14:31 по Москве на "Мосбирже" обыкновенные акции Сбербанка упали до 194,05 рубля (-3,8%, минимум дня - 192,5 рубля), "префы" - до 170,91 рубля (-3,3%).

По оценкам аналитиков "Интерфакс-ЦЭА", поскольку акции Сбербанка являются наиболее ликвидными инструментами российского рынка и занимают центральное место в портфелях иностранных инвесторов, эти бумаги довольно чувствительно реагируют на санкционные опасения, попав под распродажи.

Также в падении лидируют акции АФК "Система" (-4,2%, до 8,585 рубля - минимум с конца июня) на сообщениях о возможных санкциях США против главы АФК Владимира Евтушенкова.

Индекс МосБиржи к этому часу снизился на 1,2% (до 2285 пунктов), РТС упал на 2,8% (до 1115 пунктов, минимума с 20 июля).

Газета "Коммерсантъ" в среду опубликовала подробности законопроекта о расширении санкций к России, внесенного в Конгресс США сенаторами Линсди Грэмом и Робертом Менендесом. В частности, в нем речь идет о запрете на операции и замораживании активов в США российских государственных банков, в том числе Сбербанка, ВТБ и ВЭБа, что является потенциально сильным ударом по международному бизнесу российских банков.

Кроме того, американский конгрессмен Илеана Рос-Лехтинен опубликовала в твиттере ответ Госдепартамента США, в котором сообщается, что тот изучает возможность введения санкций против основного акционера и председателя совета директоров АФК "Система" Евтушенкова.

Тем временем, на фоне общего снижения рынка защитными активами выступают дорожающие акции "Газпрома" (+0,6%, до 143,6 рубля), которые не показывали впечатляющей динамики с начала года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи превысил 32,6 млрд рублей, из них 16,278 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,12 млрд рублей на "Газпром".