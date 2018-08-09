UCP Щербовича продала 50% "Стройгазконсалтинга"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Инвестиционная группа UCP Ильи Щербовича продала 50% подрядчика "Газпрома" - "Стройгазконсалтинга" (СГК), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на человека, близкого к СГК. Управляющий директор UCP по коммуникациям Ирина Ланина подтвердила эту информацию. Сделка была закрыта в конце июля.

Вторая половина СГК принадлежит Газпромбанку, его представитель не ответил на запрос. СГК от комментариев отказался.

Ходатайства в ФАС, касающегося сделки с долями в СГК, не поступало, сказал представитель службы.

Покупателя и сумму сделки Ланина не раскрывает. "UCP не потеряла на инвестициях в СГК, но и заработать особо не получилось", - добавила она.

Покупателем доли UCP могли стать структуры Газпромбанка, считает директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин. Вариант с вхождением в капитал действующих участников рынка, по его мнению, маловероятен, как и появление нового: "В отрасли денег больше не становится, а в этой комнате с многомиллиардными подрядами и так уже многолюдно".

Структуры Газпромбанка сохранили контроль над компанией, сказал "Ведомостям" человек, близкий к СГК.

По данным "СПАРК-Интерфакса", акции СГК распределены между четырьмя ООО, принадлежащими кипрским компаниям (последние изменения в кипрском реестре были в 2015 г.).

Сейчас СГК - второй после "Стройгазмонтажа" подрядчик "Газпрома". В конце 2017 г. концерн выдал поручительства Газпромбанку за СГК почти на 82 млрд руб. под обеспечение кредитов, следует из отчета по МСФО. "Выдача такого поручительства скорее всего свидетельствует о том, что "Газпром" намерен продолжать сотрудничество с компанией и в случае необходимости готов ее поддержать, - рассуждает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

"Газпром", являясь крупнейшим заказчиком, полностью определяет судьбу бизнеса СГК, при такой зависимости от одного клиента компании сложно получать идеальную экономику бизнеса, при этом "Газпром" не заинтересован в банкротстве СГК, но и жировать компании не дает, говорит человек, близкий к СГК.

Представитель "Газпрома" не комментирует смену акционера СГК.

Для UCP покупка доли в СГК была инвестицией в distressed (проблемный. - "Ведомости") проект, говорит Ланина: "UCP полагает, что основные задачи выполнены. Учитывая отсутствие явных перспектив роста акционерной стоимости, UCP считает правильным вложить средства в другие проекты".