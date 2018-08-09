Акции "Аэрофлота" упали на 8% на санкционных рисках

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Акции "Аэрофлота" утром в четверг упали на 8% из-за ожиданий введения новых антироссийских санкций США и обновили минимум с сентября 2016 года.

На "Московской бирже" бумаги "Аэрофлота" к 10:02 по Москве подешевели до 103 рублей (-8%) при объеме торгов более 128,3 млн рублей.

Накануне вечером стало известно, что администрация США планирует ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Санкции вступят в силу "примерно 22 августа".

Второй пакет санкций администрации США против России может предусматривать существенное ограничение импорта и экспорта, существенное снижение дипломатических отношений, а также приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщил в среду телеканал NBC со ссылкой на данные неназванного представителя Госдепартамента США.