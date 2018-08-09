Российский рынок акций открылся снижением индексов на фоне ожидания санкций

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг дальнейшим снижением цен blue chips из-за продолжающихся распродаж на фоне ожиданий введения США новых антироссийских санкций; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-1,8%, причем последний пробил поддержку 1100 пунктов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2286,01 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1093,35 пункта (-1,8%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 5%.

Доллар подскочил до 66,28 рубля (+0,74 рубля).

Газета "Коммерсантъ" в среду опубликовала подробности законопроекта о расширении санкций в отношении России, внесенного в Конгресс США сенаторами Линдси Грэмом и Робертом Менендесом. В частности, в нем речь идет о запрете на операции и замораживании активов в США российских государственных банков, в том числе Сбербанка , ВТБ и ВЭБа, что является потенциально сильным ударом по международному бизнесу российских банков.

Накануне вечером также стало известно, что администрация США планирует ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Санкции вступят в силу "примерно 22 августа". Второй пакет санкций администрации США против России может предусматривать существенное ограничение импорта и экспорта, снижение дипломатических отношений, а также приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот" , сообщил в среду телеканал NBC со ссылкой на данные неназванного представителя Госдепартамента США.

На этих новостях в лидерах отката выступают акции "Аэрофлота" (-5%), "РусАла" (-4,3%), Сбербанка (-3,5% и -2,2% "префы", бумаги обновили минимумы с осени 2017 г.), "Мечела" (-2,5%), "Распадской" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,3%), АФК "Система" (-1,2%), "Магнита" (-1,1%).

Подросли бумаги "Газпрома" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), а также бенефициары крепкого доллара - акции "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,3% "префы").

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, первая реакция на анонсированные США санкции в отношении РФ выглядит избыточно нервной, но рынок может остаться под давлением продаж и в четверг - усиление неопределенности оправдывает расширение дисконта по рыночным мультипликаторам, с которым российские бумаги торгуются к мировым аналогам. Между тем снижение долларовых котировок российских высоколиквидных бумаг отчасти компенсируется ослаблением рубля по отношению к доллару США на валютном рынке. С позиций технического анализа, состоялся выход пары "доллар-рубль" из долгосрочной консолидации, что подразумевает возможность движения вверх с целью в диапазоне 67-68 рублей за доллар в среднесрочной перспективе.