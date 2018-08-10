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Акции "Норникеля", "Полюса" и "АЛРОСА" упали на 4-5% на предложении повысить налоги

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Акции "Норникеля" и ПАО "Полюс" упали в начале торгов на Московской бирже более чем на 4%, бумаги АК "АЛРОСА" теряют 5% на новостях о возможном повышении налогов.

В частности, акции "Норникеля" опустились на 4,4% (до 10512 рублей за штуку), ПАО "Полюс" - на 4,3% (до 4259 рубля за штуку), АК "АЛРОСА" - на 5% (до 92,59 рубля за штуку).

Помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил повысить налоги для металлургических, химических предприятий и производителей удобрений, сообщил Bloomberg со ссылкой на имеющееся в распоряжении агентства письмо Белоусова, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Белоусов поясняет инициативу тем, что металлурги платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. Повышение налогов может принести в бюджет 500 млрд рублей ($7,5 млрд). Согласно письму, основная нагрузка в случае повышения налогов ляжет на "Норникель", АК "АЛРОСА" и "СИБУР".

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Теги: Норникель, Полюс, АЛРОСА

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