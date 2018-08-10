Экономика

Путин не давал согласия на увеличение налоговой нагрузки на металлургов

Дмитрий Песков подчеркнул, правительству поручено пока только проработать этот вопрос

Путин не давал согласия на увеличение налоговой нагрузки на металлургов
Президент РФ Владимир Путин
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не принимал решений, связанных с увеличением нагрузки на металлургический, горнодобывающий, химический и нефтехимический сектора, а поручил проработать этот вопрос в правительстве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока никаких подобных встреч нет в графике, потому что, собственно, пока президент не давал согласия на какие-либо решения. Президент дал согласие на то, чтобы этот вопрос был экспертно проработан в правительстве", - сказал Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, планирует ли президент проводить встречу с представителями бизнеса, которого могут коснуться решения, связанные с изменением налоговой нагрузки.

Накануне в СМИ была опубликована информация со ссылкой на письмо помощника президента РФ Андрея Белоусова, в котором содержалось предложение увеличить налоговую нагрузку на 500 млрд рублей на указанные сектора и утверждалось, что президент поставил резолюцию "согласен". Копию документа с пометками главы государства опубликовал телеграм-канал "Незыгарь".

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"Письмо, действительно, такое было, оно было с грифом "для служебного пользования", действительно, была высказана экспертная точка зрения и действительно, на нем стоит резолюция президента "согласен". В этом плане все сообщения абсолютно верны. Что касается публикуемой таблицы, то она тоже была среди документов, это не часть письма, это относится к справочной информации", - рассказал Песков.

При этом он заметил: "Здесь очень важно отметить, на что согласился президент. Президент согласился на то, что эта тема будет проработана правительством РФ и будут представлены соответствующие предложения с учетом необходимости сохранения инвестиционных возможностей указанных компаний".

Песков подчеркнул, что экспертные точки есть, они разные. "В экспертном режиме они прорабатываются в кабинете министров", - сказал пресс-секретарь.

Касаясь возможности общения с представителями бизнеса, пресс-секретарь главы государства обратил внимание на то, что существуют различные форумы, где такая возможность предоставляется. "На различных многосторонних мероприятиях, в ходе международных контактов, в ходе форумов - например, у нас буквально через несколько недель уже будет Дальневосточный экономический форум - вы знаете, что Путин регулярно общается с руководителями крупнейших компаний", - сказал Песков.

Источники в финансово-экономическом блоке правительства подтвердили "Интерфаксу" получение министерствами поручения проработать этот вопрос. По словам одного из источников, говорить о позиции ведомств еще рано, так как поручение проработать вопрос пришло "буквально вчера вечером".

В пятницу предложения обсуждаются на совещании с представителями компаний в Минпромторге, которое проводит заместитель министра Евгений Евтухов, сообщили "Интерфаксу" в двух металлургических компаниях.

На новостях о предложении Белоусова сегодня утром на Московской бирже акции "Норникеля", "Полюса" и "АЛРОСА" упали на 4-5%.

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Теги: Владимир Путин

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