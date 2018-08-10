Путин не давал согласия на увеличение налоговой нагрузки на металлургов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не принимал решений, связанных с увеличением нагрузки на металлургический, горнодобывающий, химический и нефтехимический сектора, а поручил проработать этот вопрос в правительстве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока никаких подобных встреч нет в графике, потому что, собственно, пока президент не давал согласия на какие-либо решения. Президент дал согласие на то, чтобы этот вопрос был экспертно проработан в правительстве", - сказал Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, планирует ли президент проводить встречу с представителями бизнеса, которого могут коснуться решения, связанные с изменением налоговой нагрузки.

Накануне в СМИ была опубликована информация со ссылкой на письмо помощника президента РФ Андрея Белоусова, в котором содержалось предложение увеличить налоговую нагрузку на 500 млрд рублей на указанные сектора и утверждалось, что президент поставил резолюцию "согласен". Копию документа с пометками главы государства опубликовал телеграм-канал "Незыгарь".

"Письмо, действительно, такое было, оно было с грифом "для служебного пользования", действительно, была высказана экспертная точка зрения и действительно, на нем стоит резолюция президента "согласен". В этом плане все сообщения абсолютно верны. Что касается публикуемой таблицы, то она тоже была среди документов, это не часть письма, это относится к справочной информации", - рассказал Песков.

При этом он заметил: "Здесь очень важно отметить, на что согласился президент. Президент согласился на то, что эта тема будет проработана правительством РФ и будут представлены соответствующие предложения с учетом необходимости сохранения инвестиционных возможностей указанных компаний".

Песков подчеркнул, что экспертные точки есть, они разные. "В экспертном режиме они прорабатываются в кабинете министров", - сказал пресс-секретарь.

Касаясь возможности общения с представителями бизнеса, пресс-секретарь главы государства обратил внимание на то, что существуют различные форумы, где такая возможность предоставляется. "На различных многосторонних мероприятиях, в ходе международных контактов, в ходе форумов - например, у нас буквально через несколько недель уже будет Дальневосточный экономический форум - вы знаете, что Путин регулярно общается с руководителями крупнейших компаний", - сказал Песков.

Источники в финансово-экономическом блоке правительства подтвердили "Интерфаксу" получение министерствами поручения проработать этот вопрос. По словам одного из источников, говорить о позиции ведомств еще рано, так как поручение проработать вопрос пришло "буквально вчера вечером".

В пятницу предложения обсуждаются на совещании с представителями компаний в Минпромторге, которое проводит заместитель министра Евгений Евтухов, сообщили "Интерфаксу" в двух металлургических компаниях.

На новостях о предложении Белоусова сегодня утром на Московской бирже акции "Норникеля", "Полюса" и "АЛРОСА" упали на 4-5%.