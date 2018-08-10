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Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,9-1,6%

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу новым снижением цен blue chips на фоне негативной динамики мировых площадок, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,9-1,6%, причем локомотивом отката выступают бумаги металлургов из-за планов увеличения налогов для сектора.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2287,89 пунктов (-0,9%), индекс РТС - 1079,84 пункта (-1,6%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,7%.

Доллар подскочил до 67,02 руб./$1 (+0,37 рубля).

Помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил увеличить налоги для металлургических, химических предприятий и производителей удобрений, сообщил Bloomberg со ссылкой на имеющееся в распоряжении агентства письмо Белоусова, адресованное президенту РФ Владимиру Путину.

Белоусов поясняет инициативу тем, что металлурги платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. Повышение налогов может принести в бюджет 500 млрд рублей ($7,5 млрд). Согласно письму, основная нагрузка в случае повышения налогов ляжет на "Норникель", АК "АЛРОСА" и "СИБУР".

На этом фоне лидерами отката стали акции ПАО "Полюс" (-5,6%), "АЛРОСА" (-5,1%), "Норникеля" (-4,2%), "Северстали" (-3,8%), "Мечела" (-3,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-2,9%), Сбербанка (-2,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-2,5%), ВТБ (-1,8%), "Башнефти" (-1%).

Выросли бумаги "Газпром нефти" (+0,7%), "Мобильных телесистем" (+0,2%), "префы" "Татнефти" (+0,4%) и "префы" "Башнефти" (+0,4%).

Индексы в США и Азии

Индексы в США накануне в основном просели, хотя Nasdaq вырос по итогам восьмых торгов подряд, чего не происходило с октября прошлого года, сообщает MarketWatch.

Позитивом для инвесторов выступают сильные финансовые показатели компаний за прошедший квартал, а также макроэкономическая статистика. Между тем давление на рынок оказывают торговые трения между США и Китаем.

Число компаний, квартальная прибыль которых превзошла ожидания, сейчас находится на максимальном уровне с третьего квартала 2009 года, по данным JPMorgan Chase.

Тем временем в Азии в четверг преобладает снижение индексов (Япония просела на 1,2% на фоне укрепления иены, Китай подрос на 0,2%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Согласно вышедшим в пятницу статданным, экономика Японии во втором квартале вернулась к уверенному росту после спада в начале текущего года, который произошел впервые с конца 2015 года. Объем ВВП страны в апреле-июне увеличился на 1,9% в годовом выражении; в первом квартале, согласно пересмотренным данным, он упал на 0,9%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее. До этого экономический подъем продолжался восемь кварталов подряд, что стало самым длительным периодом непрерывного роста за 28 лет.

Нефть

Нефть также остается под давлением продавцов на фоне негативных настроений, вызванных торговыми трениями между США и Китаем.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в пятницу составила $71,76 за баррель (-0,4% и -0,3% в четверг), сентябрьская цена WTI - $66,48 за баррель (-0,5% и -0,2% накануне).

С начала текущей недели контракты на WTI подешевели на 2,4%. Таким образом, они могут завершить "в минусе" шестую неделю подряд, чего не происходило уже три года (с августа 2015 года), отмечает агентство Bloomberg. Цена Brent на этой неделе опустилась на 1,5%.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, "санкционный фактор" в пятницу сохранит негативное влияние на российский рынок акций. Кроме того, восстановлению активности инвесторов препятствует внешний фон в целом. Так, нефть Brent снижается, просел фондовый индекс развивающихся рынков MSCI EM и фондовый индекс S&P 500, в то время как индекс волатильности VIX повысился впервые за шесть торговых сессий.

Вместе с тем, не исключена возможность сокращения спекулятивных "коротких" позиций на российском рынке в течение дня перед выходными. На валютном рынке рубль слабеет под давлением опасений, связанных с возможным расширением санкций со стороны США.

По словам аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, ключевой темой на российском рынке остается развитие санкционной истории. Торги в пятницу могут быть отмечены некоторым давлением на представителей металлургического сектора и производителей удобрений после комментариев в СМИ относительно предложения помощника президента РФ Белоусова изъять сверхдоходы у ряда компаний. Таким образом, пока основной бенефициар текущей ситуации - представители нефтяного сектора (цены на нефть стабильны, слабый рубль позитивно сказывается на финансовых показателях, и с точки зрения санкций обсуждаемые сейчас проекты пока не являются критичными).

Ближайшие несколько недель для российского рынка, вероятно, будут интересны обсуждением законопроектов, ужесточающих санкции в отношении РФ (недавно представленный проект Грэма, Менендеса и ряда других сенаторов, а также DETER act) в профильных комитетах Сената США. Если будут появляться публичные комментарии официальных лиц, безусловно, сантимент в отношении российских активов может меняться.

Между тем, при отсутствии нового негатива рынок акций в дальнейшем может попробовать развить и позитивное движение, в этом случае по индексу МосБиржи можно ориентироваться на диапазон 2300-2330 пунктов.

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Теги: МосБиржа, РТС

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