Минэкономразвития не исключило ускорение инфляции из-за низкого урожая зерна и ослабления рубля

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу может добавить к инфляции в РФ в 2018 году 0,2-0,3 п.п., говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции".

В министерстве также отмечают, что августовское ослабление рубля может привести к ускорению инфляции во II полугодии, но влияние это будет ограниченным из-за снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию.

Минэкономразвития сохраняет свой прогноз по динамике цен на август - от дефляции в 0,1% до нулевой инфляции. В годовом выражении это будет означать увеличение инфляции до 2,9-3,1% с 2,5% в июле.

"Снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу на мировых фондовых рынках (рост цен на фьючерсы на пшеницу на Чикагской фондовой бирже почти на 20% c начала июля) является основным риском для продовольственной инфляции, в то время как более низкий урожай зерновых в России с учетом рекордно высоких запасов сам по себе рисков не создавал. Дополнительный вклад в инфляцию со стороны указанного фактора может составить 0,2-0,3 п.п. в текущем году", - говорится в обзоре министерства.

В Минэкономразвития отмечают, что, по данным Международного совета по зерну (IGC) на конец июля, мировой сбор зерна в текущем году может составить 2 млрд 59 млн тонн, что на 18 млн тонн ниже предыдущей оценки на начало июля (в том числе прогноз урожая пшеницы снижен с 737 млн тонн на начало июля до 721 млн тонн на конец июля). Кроме того, свои оценки в июле также ухудшила Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) - до 2 млрд 73 млн тонн с июньской оценки в 2 млрд 82 млн тонн (в том числе по пшенице - до 736 млн тонн с 745 млн тонн соответственно).

"В сторону снижения также скорректированы показатели по России. По данным IGC на конец июля, сбор зерна в России в текущем году составит 104 млн тонн, тогда как на начало июля эта оценка составляла 112 млн тонн (в том числе прогноз сбора пшеницы снижен с 71 млн тонн до 66 млн тонн). Оценки FAS USDA по России также снижены со 109 млн тонн до 103 млн тонн (по пшенице с 67 до 69 млн тонн)", - приводятся данные в обзоре.

"Еще одним фактором ускорения инфляции во второй половине года может стать произошедшее с начала августа ослабление рубля. Влияние данного фактора является ограниченным в силу наблюдаемого в 2017 - 2018 годы снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию", - считают в Минэкономразвития.

Как сообщалось, инфляция в РФ в июле составила 0,3% после 0,5% в июне, в годовом выражении выросла (на фоне низкой инфляции в июле 2017 года - лишь 0,1%) до 2,5% с 2,3% в июне.

В августе 2017 года была рекордно низкая дефляция за все время наблюдений - 0,5%, поэтому даже при нулевой инфляции в августе текущего года годовая инфляция резко ускорится.

ЦБ РФ после решения правительства об увеличении НДС в 2019 году с 18% до 20% скорректировал свой интервальный прогноз по инфляции на текущий год до 3,5-4,0% с 3,0-4,0% и до 4,0-4,5% в 2019 году с 4,0%.

В своем заявлении по итогам совета директоров от 27 июля (на котором ставка ожидаемо была сохранена на уровне 7,25%) регулятор отмечал, что "Банк России считает наиболее вероятным переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 году".

Минэкономразвития на фоне решения по НДС повысило прогноз по инфляции на 2018 год до 3,1% с 2,8%, на 2019 год - до 4,3% с 4,0%.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по итогам опроса аналитиков в конце июля - начале августа по инфляции на 2018 год равняется 4,0%, на 2019 год - 4,3%.