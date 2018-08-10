Экономика

Иран прекратил поставки нефти во Францию из-за санкций США

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Иран снизил добычу нефти в июле на 40 тысяч б/с по сравнению с июнем - до 3,75 млн б/с, что является самым низким уровне с апреля 2017 года, экспорт нефти снизился на 90 тыс. б/с - до 2,19 млн б/с, указывает Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете.

Причиной снижения экспорта нефти МЭА называет санкции США, которые будут восстановлены в ноябре, из-за чего Европа снижает закупки иранской нефти, а Южная Корея полностью отказалась от закупок.

При этом экспорт был все же чуть выше уровня апреля 2017 года - 2,16 млн б/с.

Согласно данным отслеживания судов Kpler, пишет МЭА, экспорт нефти из Ирана в Европу, включая Турцию, снизился на 140 тыс.б/с по сравнению с июнем - до 410 тыс.б/с по сравнению со средним уровнем 2017 года в 750 тыс. б/с.

Поставки во Францию полностью завершены. "Администрация США официально отказала Франции в получении исключения из санкционного режима, что позволило бы французской Total продолжать работать в Иране и остаться в газовом проекте "Южный Парс 11" стоимостью $4,8 млрд", - пишет МЭА. Total объявила о том, что может выйти из "Южного парса 11" в начале мая, однако у компании было 60 дней на то, чтобы попытаться договориться с США об исключении из режима санкций. Total официально не сообщала, удалось ли ей достигнуть договоренности.

Поставки в Италию и Испанию продолжали снижаться, экспорт в Турцию остается на уровне 140 тыс. б/с.

Между тем Иран увеличил поставки нефти в Азию на 50 тыс. б/с - до 1,65 млн б/с, поскольку Китай увеличил закупки, а покупки иранской нефти Индией достигли рекордных уровней. Китай в июле купил 775 тыс. б/с иранской нефти, что на 120 тыс. б/с выше показателя июня - до самого высокого уровня с апреля 2016 года.

Индия купила беспрецедентные 770 тыс. б/с иранской нефти, что на 90 тыс. б/с выше июньских покупок.

Поставки в Японию снизились на 50 тыс. б/с в июле - до 110 тыс. б/с.

"Окончательное направление 70 тыс. б/с на момент публикации неизвестно", - пишет МЭА. Поставки конденсата в июле снизились на 160 тыс. б/с - до 110 тыс. б/с, поскольку Корея сократила их до нуля.

МЭА напоминает, что первый этап санкций США против финансового сектора Ирана восстановлен 6 августа, что, как ожидается, затруднит покупку иранской нефти. В ходе предыдущего раунда санкций США в отношении Ирана, экспорт нефти из страны снизился на 1,2 млн б/с, в этот раз эффект может быть даже хуже, считает МЭА.

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