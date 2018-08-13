Дерипаска представил окончательный вариант вывода своих компаний из-под санкций

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Основной владелец En+ и "РусАла" Олег Дерипаска представил OFAC окончательный вариант вывода своих компаний из-под санкций, сообщает The Financial Times.

Он согласен сократить свою долю в En+ с 70% в настоящее время до менее 45%, передав акции ВТБ , который также находится в санкционном списке США. План пока не одобрен OFAC.

По данным источников FT, ВТБ будет владеть акциями En+ непродолжительное время до отмены санкций (в отношении компаний Дерипаски - ИФ). Голосовать этим пакетом будут два гражданина США, одобренные En+. Позже ВТБ продаст акции En+ на рынке, чтобы покрыть кредиты, предоставленные ранее компаниям Дерипаски.

Также Дерипаска согласился переводить дивиденды от оставшейся доли в En+ на escrow-счет, доступ к которому он сможет получить только после того, как перестанет быть фигурантом санкционного списка США.

Отмена санкций позволит Glencore реализовать обмен долей в "РусАле" на акции En+, что способствует снижению доли Дерипаске в En+, отмечает FT.

У En+ есть около двух месяцев для согласования своих предложений с OFAC, так как срок разрешения на бизнес-операции с "РусАлом" истекает 23 октября. Этот же день является дедлайном для передаче прав на акции и долг En+, "РусАла" и группы "ГАЗ" .