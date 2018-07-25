Лоббист En+ попросил о временном снятии американских санкций

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Завершение реализации "плана Баркера" по выводу En+ Group из-под действия американских санкций потребует временного исключения холдинга Олега Дерипаски из списка OFAC, пишет лоббистская компания, представляющая интересы En+ в США.

Около двух недель назад компания Mercury направила в Минюст США отчет о текущем статусе имплементации плана, названного по имени председателя совета директоров En+ Грега Баркера. Документ от 12 июля опубликован в открытом доступе в разделе сайта Минюста, где раскрывается информация в рамках Foreign Agents Registration Act (FARA).

Mercury просит исключить En+ из черного списка, "возможно, через промежуточное, ограниченное по времени разрешение для имплементации финальных элементов плана Баркера 5 августа (согласно действующей лицензии OFAC - крайний срок, до истечения которого американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства компаний Олега Дерипаски, включая En+ и "РусАл" ) или до этой даты".

Это нужно, чтобы ввести в совет директоров En+ независимых кандидатов и снизить долю Дерипаски в компании ниже контроля, отмечает Mercury. Кроме того, финальная фаза "плана Баркера" предусматривает и завершение сделки по конвертации доли Glencore в "РусАле" в пакет En+, которая была заморожена после введения санкций.

Как отмечают лоббисты En+, компания продолжает работу с О.Дерипаской и членами его семьи по передаче их активов "одобренным организациям" или трасти.

Компания обсуждает с ВТБ возможный отказ кредитора от требований по долговым обязательствам. Кроме того, голосовать по части пакета, принадлежащего ВТБ, согласно плану, будет независимое лицо, чья кандидатура уже была представлена OFAC 5 июля (вместе со списком потенциальных независимых директоров En+). Сейчас ВТБ принадлежит доля в En+ в размере 9,62%, из которых 6,25% банк получил по margin call после обвала стоимости расписок компании из-за введения санкций.

Также En+ работает над созданием блокированного или эскроу-счета, удовлетворяющего требованиям OFAC, согласно которым Дерипаска не может получать финансовый доход от деятельности компании, пока он находится в "черном списке" Минфина США.

"Будучи многогранными и сложными, финальные элементы плана Баркера тем не менее абсолютно реализуемы в среднесрочной перспективе, в случае, если прошение (о временном снятии ограничений - ИФ) будет удовлетворено", - пишет Mercury.

При этом, отмечают лоббисты, связи между "РусАлом" и En+ столь сильны, что снятие санкций только с одной из этих компаний по сути не будет означать для нее отмену ограничений. "Мы продолжаем подчеркивать, что план Баркера по исключению En+ из SDN List представляет собой самый эффективный и целесообразный путь для OFAC в плане действий в отношении "РусАла" и En+", пишет Mercury, напоминая, что целью введения санкций является воздействие на О.Дерипаску, а не нанесение ущерба компаниям с его участием и их сотрудникам и контрагентам.