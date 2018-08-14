Х5 подтвердила планы открыть 2,5 тыс. магазинов в 2018 году

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Х5 Retail Group подтвердила планы открыть около 2,5 тысячи магазинов в 2018 году.

"Мы подтверждаем прогноз по открытиям, который был озвучен ранее. Мы планируем открыть около 2,5 тыс. магазинов всех форматов", - сказал CEO Х5 Игорь Шехтерман на телефонной конференции во вторник.

В свою очередь финансовый директор компании Светлана Демяшкевич заявила, что Х5 планирует продолжить выплату дивидендов в соответствии с утвержденной политикой.

В сентябре прошлого года целевой коэффициент выплаты дивидендов был установлен на уровне не менее 25% консолидированной чистой прибыли по МСФО. При принятии решения о дивидендах компания руководствуется целевым показателем соотношения чистого долга к EBITDA на уровне ниже 2х.

На конец июня этот показатель вырос до 2,18х с 1,73х на 31 декабря и 1,83х год назад. Это самый высокий показатель за два года. Согласно бизнес-плану компании, коэффициент должен постепенно снизиться во второй половине 2018 года, сообщила Х5.

Ритейлер также планирует снизить эффективную ставку налога (ETR), которая составила 25,1% во II квартале. Нормальный для Х5 уровень ставки - 22-23%, сказала Демяшкевич.

Х5 впервые выплатила дивиденды по итогам 2017 года - 21,59 млрд рублей, или 69% от чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Выплаты на акцию составили 79,5 рубля.

По итогам 2017 года соотношение чистый долг/EBITDA Х5 составляло 1,73х - это самый низкий показатель за всю историю компании.