Мегафон получил 21 млрд руб. от Альфа-банка для выкупа акций в рамках ухода с LSE

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - "Мегафон" привлек 21 млрд рублей у Альфа-банка, средства будут направлены на финансирование программы выкупа акций в рамках делистинга с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщила компания.

14 августа компания получила от Альфа-банка транш в размере 21 млрд рублей в рамках кредитного соглашения на общую сумму 25 млрд рублей. Кредит получен на три года под фиксированную процентную ставку.

"Компания планирует направить полученные средства на финансирование программы приобретения выпущенных и размещенных обыкновенных акций и ГДР компании, осуществляемой компанией MegaFon Investments (Cyprus) Limited, стопроцентным дочерним обществом компании на условиях, указанных в программе", - говорится в сообщении "Мегафона".

В середине июля стало известно, что "Мегафон" принял решение о проведении делистинга с Лондонской фондовой биржи.