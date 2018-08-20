Акционеры "Мегафона" одобрили схему выкупа акций у миноритариев в рамках делистинга

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Мегафон" на собрании в пятницу одобрили схему финансирования, по которой компания будет выкупать акции у миноритариев в рамках делистинга с Лондонской фондовой биржи.

Акционеры проголосовали за сделку, по которой ПАО "Мегафон" предоставит возобновляемый заем кипрской Megafon Investments (Cyprus) Limited (MICL), говорится в сообщении компании

Согласно ранее озвученной схеме, MICL планирует выкупить до 128 млн 950 тыс. 36 обыкновенных акций и GDR, или 20,8% капитала "Мегафона".

Выкуп акций у миноритариев должен состояться до 22 августа. Цена составит $9,75 за обыкновенную акцию и GDR - таким образом вся сумма сделки оценивается в $1,257 млрд (около 78 млрд рублей). Сообщалось, что "Мегафон" предоставит MICL средства "с запасом" - на сумму до 117 млрд рублей.

Ранее "Мегафон" привлек 21 млрд рублей у Альфа-банка для финансирования программы выкупа акций у миноритариев - средства получены в рамках кредитного соглашения на общую сумму 25 млрд рублей.

Чуть позже "Мегафон" объявил о новом кредитном соглашении со Сбербанком - на общую сумму 80 млрд рублей. По этому соглашению компания привлекла у банка 25 млрд рублей. В компании сообщали, что кредит привлекался на финансирование общекорпоративных потребностей группы и, при необходимости, на финансирование программы выкупа акций у миноритариев.

Результаты выкупа акций у миноритариев планируется объявить 23 августа, завершить выкуп планируется к 13 сентября.

Оферта не распространяется на акции, принадлежащие самой MICL, а также крупнейшим акционерам "Мегафона" - USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров и группе Газпромбанка. USM владеет 97,45% холдинга Garsdale, которая владеет 56,3% "Мегафона". Группе ГПБ принадлежит 19% оператора, MICL - 3,9%.

В середине июля совет директоров "Мегафона" проголосовал за делистинг акций оператора с LSE, определив, что сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей. Делистинг состоится в III-IV квартале 2018 года.

О том, будет ли компания проводить делистинг с "Московской биржи", решения пока нет.