Рубль слегка снизился к доллару и евро после значительного роста накануне

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно повышаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль слабеет к бивалютной корзине, корректируясь после сильного роста накануне.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,35-66,56 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,43 руб./$1 (+8,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 75,3 руб./EUR1 (+1,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 5,49 копейки к уровню закрытия вторника, до 70,42 рубля.

Доллар при этом оказался на 32,6 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 93,25 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка корректируется вниз к доллару и евро после существенного роста накануне в связи с возобновлением укрепления американской валюты на глобальном рынке и дешевеющей нефтью. При этом турецкая лира вновь теряет позиции после роста накануне.

Во вторник курс лиры вырос к доллару США на 8,4%, до 6,35 лиры за $1, после падения на 6,5% в понедельник и на 13,7% в пятницу. Как стало известно в среду, власти Турции приняли решение повысить ввозные пошлины на ряд американских товаров, включая пассажирские автомобили, алкогольные напитки, табачные изделия американского производства, а также рис, уголь и косметические товары. Пошлины на автомобили вырастут до 120%, на алкогольные напитки - до 140%, на табак - до 60%.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повысить тарифы на импорт из Турции стали и алюминия в два раза, до 50% и 20% соответственно.

Нефть эталонных марок продолжает опускаться в среду после снижения накануне, вызванного данными о росте запасов этого топлива в США и увеличении добычи в Ливии.

Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Москве уменьшилась на 0,29% - до $72,25 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,44% - до $66,04 за баррель.

Как сообщают СМИ со ссылкой на данные Американского института нефти (API), организация зафиксировала рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,66 млн баррелей. Она собирает данные на добровольной основе.

Официальный отчет министерства энергетики США будет обнародован в среду в 17:30 по Москве, и эксперты в среднем прогнозируют, что он укажет на снижение на 2,5 млн баррелей. Также аналитики прогнозируют рост запасов на терминале в Кушинге на 500 тыс. баррелей.

Тем временем ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что добыча нефти в Ливии повысилась до более 1 млн баррелей в сутки, что на 40-50% выше уровня июля. В частности, добыча на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара восстановилась до 300 тыс. баррелей в сутки.