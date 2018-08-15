Рынок акций РФ обновил минимум индекса РТС с августа 2017 года

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ обновил минимум с августа 2017 года по индексу РТС на закрытие торгов в среду на фоне обвалившейся нефти и ослабления рубля после выхода статистики Минэнерго США по запасам сырья, а также расширения антироссийских санкций США; внешние фондовые площадки также подавали негативные сигналы из-за развивающегося кризиса в Турции.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2267,13 пункта (-0,7%), индекс РТС упал до 1055,24 пункта (-2,4%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,9%.

Доллар вырос до 67,68 руб./$1 (+1,3 рубля).

Подешевели в среду акции "Мечела" (-3,9% и -2,1% "префы"), "Распадской" (-3,1%), "Россетей" (-2,5%), Сбербанка (-2,5%), "Мосбиржи" (-2%), "ФСК ЕЭС" (-1,9%), ПАО "Полюс" (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1,4%), "АЛРОСА" (-1,2%), "РусАла" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%).

Выросли акции "Интер РАО" (+1,5%), "РусГидро" (+1,4%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Магнита" (+0,5%), АФК "Система" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%, до 107,4 руб.).

В Азии в среду снижение индексов продолжилось (Япония просела на 0,7%, Китай - на 2,4%), проседает Европа (DAX, CAC 40, FTSE теряют 1,5-1,8%), минусует Америка (индекс S&P 500 теряет 1,1%) и дешевеет нефть, поскольку вновь на первый план вернулись опасения по поводу Турции, что сокращает интерес инвесторов к развивающимся рынкам в целом.

Нефть с утра снижалась под давлением данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США (запасы выросли за неделю на 3,66 млн баррелей) и увеличении добычи в Ливии. После выхода официальной статистики Минэнерго США о запасах сырья снижение цен ускорилось (запасы нефти в США за неделю выросли на 6,8 млн баррелей при прогнозах сокращения на 2,5 млн баррелей).

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в среду составила $70,55 за баррель (-2,6% -0,2% во вторник), сентябрьская цена WTI - $64,17 за баррель (-3,3% и -0,2% накануне).

Как отмечают аналитики компании "Алор брокер", российский рынок акций к вечеру ускорил падение из-за резкого роста запасов нефти в США. Инвесторы игнорируют восстановление позиций турецкой лиры, которая сумела укрепиться до уровня 6,07 (+4,7%) к доллару.