США ввели санкции в отношении российской компании из-за КНДР

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Власти США расширили санкционный список лиц и организаций, связанных с КНДР, и включили в него одну компанию и одно физическое лицо из России. В списке Минфина США числятся компания "Профинет" и ее гендиректор Василий Колчанов.

Также изменения в санкционном списке Минфина США коснулись одной китайской и одной сингапурской компании.

В начале августа Минфин США внес в санкционный список российский банк "Агросоюз". Власти США обвиняют этот банк в нарушении режима нераспространения в отношениях с КНДР. По данным министерства, банк участвовал в денежном переводе для финансирования деятельности, связанной с созданием оружия массового уничтожения в Северной Корее. Включение в "черный список" (SDN List) предусматривает максимально жесткие ограничения.

Ранее в санкционный список были включены банк "Россия", Индустриальный Сберегательный банк, банк "Рублев", банк "Северный Кредит" и РНКБ.