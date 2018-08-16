Uber во II квартале сократил убыток на 16%

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, во втором квартале 2018 года сократила чистый убыток почти на 16% на фоне расширения своего бизнеса по всему миру.

Чистый убыток в апреле-июне составил $891 млн по сравнению с $1,06 млрд за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании, имеющейся в распоряжении MarketWatch.

Чистая выручка взлетела на 63% - до $2,8 млрд, тогда как валовой объем заказов увеличился на 41% и достиг $12,01 млрд.