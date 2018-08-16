"Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефона

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Компания "Яндекс" ведет переговоры о розничной продаже своих мобильных телефонов с рядом ритейлеров, но пока не может с ними договориться, так как требует минимальных наценок на свой товар, сообщает в четверг газета "Ведомости".

По источников издания, переговоры ведутся с розничными сетями МТС, "Мегафона", "Вымпелкома" и группой "М.Видео-Эльдорадо". Один из собеседников газеты сказал, что "Яндекс" требует от ритейлеров, чтобы наценка не превышала 3-5%, другой говорит о 8%. Сотрудник одной из этих сетей уточнил, что низкая маржинальность продаж смартфона "Яндекса" не устраивает ритейлеров.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин высказал мнение, что приемлемый уровень доходности продаж для такого рода устройств – 30% и выше.

О существовании устройства "Яндекс.Телефон" модели YNDX-000SB стало известно в июле, когда оно появилось в реестре криптографических средств, ввоз которых разрешен в страны Евразийского экономического союза. Технические характеристики устройства пока неизвестны, но источники "Ведомостей" сказали, что они сходны с параметрам китайских смартфонов стоимостью 10-12 тыс. руб.

Источники газеты, знакомые с участниками переговоров, говорят, что первую партию телефонов объемом около 20 тыс. штук "Яндекс" собирался привезти в Россию осенью. По данным издания, в начале переговоров обсуждаемая цена смартфона составляла 14 990 руб., но сейчас из-за роста курса доллара она выросла до 16 990 руб. Еще один собеседник "Ведомостей" назвал другую сумму - 20 000 руб.