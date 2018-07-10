Очередь за "умной колонкой" "Яндекса" начали занимать с 5 утра

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Старт продаж колонки с искусственным интеллектом "Яндекс.Станция" прошел без происшествий, однако ажиотажный спрос на первый гаджет компании скорее всего не позволит приобрести его всем желающим в первые дни появления на прилавках.

Как передает корреспондент "Интерфакса", первый покупатель прибыл к магазину "Яндекса", чтобы занять очередь, еще за несколько часов до открытия - в 5 утра, в 9 утра утра очередь растянулась на 300 метров, а к моменту открытия в 10 утра и спустя час после него размер очереди остается прежним.

В пресс-службе "Яндекса" "Интерфаксу" сообщили, что, по оценкам компании, из-за ограниченной пропускной способности магазина в первый день будет продано лишь около тысячи устройств.

При этом, как заявлял накануне директор "Яндекса" по экспериментальным продуктам Константин Круглов, слова которого приводила пресс-служба компании, спрос на "Яндекс.Станцию" значительно выше: "Только в первые часы после анонса поступило свыше 20 тыс. заявок".

Как отмечал Круглов, чтобы новинка досталась как можно большему количеству желающих, на продажи ввели ограничение: максимум два устройства в одни руки.

Запланировано, что "Яндекс.Станции" из первой партии будут продаваться только в офлайн-магазине, но вскоре устройство можно будет заказать и через интернет, однако оплаченное на сайте устройство отгрузят покупателю и бесплатно доставят в любой регион РФ только в течение 90 дней.

"Яндекс.Станция" - первое устройство, разработанное в "Яндексе". Она может воспроизводить музыку, находить фильмы, мультфильмы, сериалы и ролики, а затем показывать их на телевизоре. К голосовому помощнику "Алисе", искусственным интеллектом которой оснащен гаджет, можно обращаться с различными поручениями. В частности, виртуального ассистента можно попросить завести будильник или рассказать сказку на ночь.

"Яндекс" планирует встроить в будущем в устройство биометрическую систему для идентификации и подтверждения покупок, заказанных с помощью мультимедийной системы и голосового помощника.

В ближайших планах компании также дать возможность пользователям слушать через "Яндекс.Станцию" аудиокниги. "Яндекс" не исключает, что в перспективе колонки можно будет использовать в единой цепочке - если несколько устройств стоят в разных комнатах или около телевизора - для создания стереоэффекта.

Технология и само устройство были полностью спроектированы и разработаны командой "Яндекса", при этом дизайн создан в Калифорнии, а сборка гаджета осуществляется в Китае.

Как сообщали в компании, устройство оснащено технологией фильтрации контента для защиты детей от нежелательной информации. Гаджет также поддерживает технологии защиты от несанкционированного доступа и шифрования данных. Политика компании запрещает передачу пользовательских данных третьим лицам.

На рынке подобных устройств у "Яндекса" уже несколько конкурентов (смарт-колонки от Apple, Google, Amazon, Xiaomi, Microsoft), но не все из них официально продаются на территории России и понимают русскоговорящего пользователя, а также менее доступны с точки зрения стоимости.

Цена "Яндекс.Станции" составляет 9990 рублей, однако годовая подписка на "Яндекс.Плюс" и бонусы от партнёров могут сэкономить покупателю около 4,5 тыс. рублей, что фактически делает продукт значительно более дешевым, чем у флагманов рынка.

Как сообщал "Интерфакс", презентация первого собственного гаджета "Яндекс" состоялась 29 мая на конференции Yet another Conference 2018 в Москве.