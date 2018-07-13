"Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона в страны ЕАЭС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Интернет-компания "Яндекс" получила разрешение на ввоз на территорию Евразийского экономического союза собственного смартфона. Это следует из данных реестра нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих.

Разрешение выдано на "смартфон Яндекс.Телефон торговой марки "Яндекс", модели YNDX-000SB", оно действует до 25 июня 2023 года. Изготовителем товара выступает зарегистрированная в Швейцарии Yandex Services AG. Согласно данным реестра, эта же швейцарская компания является изготовителем "умной колонки" "Яндекс.Станция", продажи которой начались в России 10 июля.

"Яндекс" ранее официально не анонсировал планы выпуска смартфона собственной марки. В пресс-службе компании от комментариев отказались.

"Это стандартный и обязательный этап перед выпуском на рынок изделия, содержащего криптографические средства шифрования. Такие разрешения выдаются на этапе, когда устройство уже готово или находится как минимум на этапе опытного образца", - пояснил "Интерфаксу" представитель Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.

При этом он отметил, что точных сроков с момента получения такого разрешения до реального выпуска устройства на рынок компании, как правило, не устанавливают.

"Яндекс.Станция" - первое устройство, разработанное в "Яндексе". Она может воспроизводить музыку, находить фильмы, мультфильмы, сериалы и ролики, а затем показывать их на телевизоре. К голосовому помощнику "Алисе", искусственным интеллектом которой оснащен гаджет, можно обращаться с различными поручениями. Технология и само устройство были полностью спроектированы и разработаны командой "Яндекса", при этом дизайн создан в Калифорнии, а сборка гаджета осуществляется в Китае.

Основатель и акционер "Яндекса" Аркадий Волож в прошлогоднем интервью "Ведомостям" на вопрос о том, нет ли у компании планов сделать собственный смартфон, ответил: "Теперь, когда нам дали доступ к Android (имеется в виду исход антимонопольного разбирательства с Google - ИФ), можно обсуждать и это".