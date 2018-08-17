ВВП РФ в I полугодии вырос на 1,6%

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - ВВП РФ в I полугодии 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6%. Такую оценку распространила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Эти данные оказались несколько ниже расчетов Минэкономразвития, которое оценивало рост в первом полугодии 2018 года на 1,7%.

На прошлой неделе Росстат опубликовал первую оценку по II кварталу 2018 года (без публикации данных за полугодие) - рост на 1,8% после повышения на 1,3% в I квартале.

Минэкономразвития при этом оценивало рост ВВП РФ в I полугодии 2018 года на 1,7% исходя из новых данных Росстата по промышленности (Росстат в середине июня существенно повысил оценки по росту промпроизводства в первом квартале, но пересчет ВВП за первый квартал еще не делал).

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2018 году - 1,9%.

ЦБ ожидает рост ВВП в 2018 году в интервале 1,5-2,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце июля - начале августа, по росту ВВП в 2018 году составляет 1,7%.

Как сообщалось, Минэкономразвития в конце июня на фоне решения о повышении НДС понизило прогноз роста ВВП РФ на 2019 год до 1,4% с 2,2%.

ЦБ также предупредил, что возможно понизит свои ожидания по росту экономики в 2019 году с 1,5-2,0%, но может повысить на 2020 год и далее (также с 1,5-2,0%), если правительство реализует задуманный комплекс мер по увеличению темпов роста.

Консенсус-прогноз аналитиков по росту ВВП на 2019 год равняется 1,5%.