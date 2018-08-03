Главные новости
ЭкономикаПутин подписал закон о повышении НДСЭкономикаКитай собрался ввести 25%-ные пошлины на СПГ из СШАВ РоссииСКР показал видео из подъезда после убийства тремя сестрами своего отца
Экономика

Путин подписал закон о повышении НДС

Авторы закона надеются увеличить доходы государственного бюджета

Путин подписал закон о повышении НДС
Фото: ТАСС/Ведомости, Максим Стулов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

ЭкономикаМинэкономразвития спрогнозировало рост инфляции в 2019 году на фоне повышения НДСМинэкономразвития спрогнозировало рост инфляции в 2019 году на фоне повышения НДСЧитать подробнее

Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" был принят Госдумой 24 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.

Как сообщалось, согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на 2 процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в год.

Документ также устанавливает на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования и 10% - свыше установленной предельной величины.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: НДС

Новости по теме

Экономика
Путин подписал закон о повышении НДСПутин подписал закон о повышении НДС
Авторы закона надеются увеличить доходы государственного бюджетаПодробнее
 Китай собрался ввести 25%-ные пошлины на СПГ из СШАКитай собрался ввести 25%-ные пошлины на СПГ из США
Так Пекин ответил на планы Вашингтона увеличить пошлины на китайские отвары с ранее планировавшихся 10% до 25%Подробнее
 Китай обнародовал план ответа на торговые угрозы СШАКитай обнародовал план ответа на торговые угрозы США
КНР введет пошлины с дифференцированными ставками на товары из США стоимостью $60 млрдПодробнее
 Капитализация Apple преодолела отметку в $1 трлнКапитализация Apple преодолела отметку в $1 трлн
Apple, соревнуясь с Amazon, стала первой американской компанией, кому удалось достичь такой рыночной стоимостиПодробнее
ФНС разрешила россиянам платить налоги за других людейФНС разрешила россиянам платить налоги за других людей
С 2019 года также физлица смогут оплачивать имущественные налоги единым платежомПодробнее
 Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"
Компания объяснила решение "рядом неверных шагов" при продвижении браузераПодробнее
 Казахский уголь не получит приоритета при экспорте через порты РФКазахский уголь не получит приоритета при экспорте через порты РФ
Российская сторона пришла к выводу, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли РФПодробнее
 АФК "Система" погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублейАФК "Система" погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублей
Инвестиционная компания благодаря этому высвободила из залога контрольный пакет "Детского мира"Подробнее
 Программа льготного автокредитования в России продлена до 2020 годаПрограмма льготного автокредитования в России продлена до 2020 года
Скидка для жителей Дальнего Востока увеличена до 25%Подробнее
 Совет Федерации одобрил закон о повышении НДССовет Федерации одобрил закон о повышении НДС
Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение налога на 2% приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в годПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 августа6 фото
03 августа
Фотохроника 3 августа
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Празднование Дня ВДВ10 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаПутин подписал закон о повышении НДСЭкономикаКитай собрался ввести 25%-ные пошлины на СПГ из СШАВ РоссииСКР показал видео из подъезда после убийства тремя сестрами своего отцаВ РоссииУбийца полковника Буданова умер в колонии от остановки сердцаВ РоссииФСИН опровергла информацию о письме экс-мэра Ярославля о пытках в колонияхВ РоссииГосдума 21 августа обсудит пенсионный законопроект с экспертами и чиновниками

Путин подписал закон о повышении НДС

Путин подписал закон о повышении НДСАвторы закона надеются увеличить доходы государственного бюджета Подробнее

Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию для обладателей Fan ID

Полиция Невады так и не смогла определить мотивы стрелка из Лас-Вегаса

Власти завершили расследование самой кровопролитной в современной истории США стрельбы Подробнее

Чили первой из латиноамериканских стран запретила полиэтиленовые пакеты

В Тунисе задержали двух подозреваемых в связях с арестованным в Германии террористом

ФК "Динамо" и "Рубин" сыграли вничью во втором туре премьер-лиги

Ким Чен Ыну позволили самому определить сроки денуклеаризации КНДР

Киевское "Динамо" победило "Шахтер" в матче чемпионата Украины

МИД насчитал 54 санкционных "наката" США на Россию

Что произошло за день: пятница, 3 августа

Китай анонсировал ответные действия в торговой войне с США, а Госдума - большие слушания по пенсионной реформе Подробнее

Таджикистан назвал имена организаторов нападения на иностранных туристов

Оператор бирж ICE создаст криптовалютную платформу вместе с Starbucks и Microsoft

Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru