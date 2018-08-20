"Стройгазмонтаж" Ротенберга получил подряды на 300 км подвода к Nord Stream 2

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Строительный холдинг Аркадия Ротенберга ООО "Стройгазмонтаж" получило подряды на сооружение более 300 км в рамках стройки "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская", говорится в сообщении СГМ.

Заказчик - ООО "Газпром инвест", генеральный подрядчик - ООО "Стройгазмонтаж", субподрядчиками стали: АО "Ленгазспецстрой", АО "Краснодаргазстрой", ООО "ССК "Газрегион", ООО "Нефтегазкомплектмонтаж", ОАО "СУ №2" и ООО "СПХ "Наука".

Будут проложены две нитки магистрального газопровода диаметром 1400 мм на участке "км 538 - км 852,7" и 4 нитки диаметром 800 мм на участке "км 852,7 - км 859,5" (от компрессорной станции "Славянская" до береговой линии).

Генподрядчик отмечает, что "восемь переходов через речки Мертвица и Луга на участке "км 852,7 - км 859,5" представляют особую сложность, так как будут сооружены методом наклонно-направленного бурения; переходы через реки Волхов, Тигода и Оредеж будут выполняться методом подводно-технических работ".

На строительстве газопровода трудятся около 1800 человек и около 800 единиц строительной техники. В настоящее время завершается расчистка трассы от леса, выполняется сварка трубы в нитку, разработка траншеи, укладка и засыпка трубопровода.