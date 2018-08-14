РФ дала все разрешения для строительства Nord Stream 2

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Все разрешения для строительства российского участка газопровода "Северный поток 2" получены, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.

Во вторник компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на укладку подводного участка газопровода в территориальном море России от Федеральной службой по надзору в сфере природопользования РФ (Росприроднадзор). Его действие распространяется на участок газопровода длиной 114 км, проходящий по дну российского территориального моря.

Работы по практической реализации проекта будут начаты в ближайшее время с учетом природоохранных аспектов в соответствии с заключением государственной экологической экспертизы и решением о предоставлении водного объекта в пользование.

Ранее министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2" в России.

На сегодняшний день получены все разрешения, необходимые для строительства российского участка газопровода "Северный поток 2", резюмирует компания.

Помимо России, полные комплекты разрешений на строительство газопровода уже получены в Германии, Финляндии и Швеции. Идет процесс получения разрешения в Дании.