Турция пожаловалась в ВТО на действия США

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Турция запросила проведение консультаций во Всемирной торговой организации (ВТО) с Соединенными Штатами по поводу введенных Вашингтоном дополнительных пошлин на импорт, сообщает сайт ВТО.

Речь идет о недавнем решении американского президента Дональда Трампа удвоить размер пошлин на сталь и алюминий для Турции, его заявление вызвало обвал курса турецкой лиры.

В обращении Анкары в ВТО подчеркивается, что меры не соответствуют положениям ВТО и Генеральному соглашению по тарифам и торговле от 1994 года.

В ответ на действия США Турция объявила о бойкоте продукции американской электронной промышленности и повысила ввозные пошлины на ряд американских товаров.

Отношения между двумя странами обострились в июле, после того, как президент США Дональд Трамп пообещал Турции "крупные санкции" из-за задержания американского пастора Эндрю Брансона, которого в Турции обвиняют в связях с организацией "ФЕТО" проповедника Фетхуллаха Гюлена и причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.