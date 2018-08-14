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Эрдоган объявил о бойкоте Турцией американской электроники

Президент напомнил, что у Турции тоже есть своя технологическая компания - Venus Vestel

Эрдоган объявил о бойкоте Турцией американской электроники
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник объявил о бойкоте продукции американской электронной промышленности, сообщают турецкие СМИ.

"Турция будет бойкотировать электронику из США. У них есть iPhone, с другой стороны всегда есть (возможность купить продукты - ИФ) Samsung. У нас также есть своя (технологическая компания - ИФ) Venus Vestel", - приводит газета Hurriyet слова турецкого лидера.

Эрдоган отметил, что США используют экономику в качестве оружия против Турции.

Кроме того, по его словам, лучшим ответом Турции на экономическое давление стал бы рост производства.

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"Консервация производства недопустима. Нужно больше производить и экспортировать", - цитирует Эрдогана агентство "Анадолу".

Накануне турецкий лидер заявил, что нынешнее давление на Турцию является реакцией некоторых внешних сил на независимую политику Анкары. По его словам, основная цель таких действий - заставить Турцию отказаться от защиты собственных интересов.

Эрдоган назвал нынешнюю ситуацию "экономической осадой", а проблемы турецкой валюты - результатом "атаки" на Турцию.

Отношения между США и Турцией обострились после решения США ввести санкции в отношении двух турецких министров из-за удержания под стражей в этой стране американского пастора Эндрю Брансона.

Затем президент США Дональд Трамп объявил об удвоении размера пошлин на сталь и алюминий для Турции, это заявление вызвало обвал курса турецкой лиры.

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Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, США

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