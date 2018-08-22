Мосгорсуд отказался отменить заочный арест экс-владельца Urban Group

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в среду подтвердил законность заочного ареста бывшего гендиректора "Ивастроя" и совладельца Urban Group Андрея Пучкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановление Савеловского суда Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба защиты без удовлетворения", - сказал представитель суда.

Ранее Савеловский суд Москвы санкционировал заочный арест Пучкова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Пучков объявлен в федеральный и международный розыск.

В июле стало известно, что СКР возбудил первое уголовное дело в связи с банкротством одного из крупнейших застройщиков Подмосковья - Urban Group.

Руководство входившего в группу ООО "Ивастрой" заподозрили в том, что, собрав деньги с дольщиков, компания так и не закончила в Одинцовском районе области ЖК "Лайково", на достройку которого теперь понадобится 12 млрд рублей.

В рамках расследования СКР провел у Пучкова обыски.