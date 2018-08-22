Минфин уточнил схему передачи "Промсвязьбанку" кредитов по гособоронзаказу

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Банки еще не передавали Промсвязьбанку кредиты по гособоронзаказу. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев журналистам в кулуарах форума "Армия 2018".

"Нет, по факту еще передача не произошла по кредитам. Сейчас перечень готовится в соответствии с законопроектом, сейчас утверждена дорожная карта", - сказал Моисеев.

По его словам, передача будет происходить по двум перечням - перечню кредитов и перечню контрактов. "В перечни прежде всего будут уходить кредиты, где качество плохое", - сказал Моисеев, уточнив, что по таким кредитам будет требоваться передавать меньше капитала тем банкам, которые предоставляют свои активы по ГОЗ Промсвязьбанку.

"Передаваться он (капитал - ИФ) будет понятным способом. Если это государственный банк, то через дивиденды. Если это Сбербанк - там схема будет несколько более сложная. Возможно, она будет вовлекать в себя АСВ, чтобы АСВ выступило посредником", - рассказал чиновник. Он пояснил, что Агентство по страхованию вкладов может участвовать в выкупе инструментов капитала второго уровня Сбербанка, рассматриваются и другие варианты.

На базе санируемого Промсвязьбанка планируется создать кредитную организацию для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Банк может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн рублей кредитов, выданных санкционным предприятиям из сферы ОПК. При этом Минфин настаивает, чтобы передача активов сопровождалась передачей капитала.

Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в июле заявил "Интерфаксу", что регулятор не видит проблем с капиталом у банков, передающих Промсвязьбанку кредиты оборонным предприятиям, если банки корректно создавали резервы по этим ссудам.